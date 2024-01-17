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台南辦鐵道藝術文物展 懷舊模型及鐵道畫作吸睛

中央社／ 台南17日電

台南隆田文資教育園區將於2月1日推出「跨境-隆田Cha Cha鐵道藝術暨古物展」，展出20座經典懷舊鐵道藝術模型及鐵道畫作，還有早期台鐵文物及模擬站務調度遊戲機。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，此次特展有許多亮點，包括「鐵道藝術模型達人」徐志綱製作的模型，精巧程度令人驚豔，尤以早期火車站復刻場景最為人津津樂道，例如台中舊火車站、木造車站、屏東糖鐵，以及首度公開展出的新營號誌樓。

謝仕淵指出，特色車站包括彰化扇形車站、平溪老街等場景，也都出現在這次展出當中；另外，配合本次活動，隆田文資教育園區特別推出特展模型手冊，限量800冊，售完為止。

他說，鐵道專家蘇昭旭也在此次大方出借私人鐵道畫作展出，促成文物展雙強聯手，而台灣鐵路公司與交通部鐵道局也鼎力支持，提供早期火車票櫃、列車長帽、珍貴老照片，及模擬火車進出月台的遊戲機等，民眾可近距離欣賞超擬真鐵道模型，感受台灣鐵道文化迷人魅力。

鐵道 火車站 文物

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