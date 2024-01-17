佐賀縣議會拜會南市議長邱莉莉 相約7月台日交流高峰會

日本佐賀縣議會日台友好促進議員連盟會長石井秀夫帶領參訪團，今天下午拜會台南市議會，議長邱莉莉邀請佐賀縣議會議員參加今年7月登場的第10屆台日交流高峰會，石井會長表示，將以佐賀縣議會全體議員出席為目標，努力為台日交流高峰會宣傳。

邱莉莉表示，佐賀縣擁有豐饒的歷史文化、自然美景、工藝及美食，如唐津城、嬉野溫泉、佐賀牛、有田燒及佐賀國際熱氣球節等皆聞名遐邇；而台南素有文化古都之稱，向來是熱門旅遊地點，最近被CNN評為2024年最佳參訪地，期待未來臺南市與佐賀縣能在文化、觀光等領域進行更深入的交流。

石井秀夫指出，感謝邱議長及在座議員在剛結束總統大選後撥冗接待，相信未來在新總統的帶領下，台日關係更加友好；也非常感謝台灣政府及熱心民眾對於能登半島地震提供的資源與捐款。自2017年虎航開啟直飛航班後，台灣與佐賀的關係更加密切，航班搭乘率更達90%以上，佐賀擁有豐富農特產、自然地景及文化觀光資源，歡迎台南市市民來佐賀旅遊。

邱莉莉在會中對能登半島地震表達慰問之意，希望受災民眾能早日度過難關，回復正常生活；也邀請佐賀縣議會議員來參加今年7月登場的第10屆台日交流高峰會，台南市議會會盡地主之誼接待。石井會長表示，台日交流高峰會在古都台南舉辦別具意義，他將以佐賀縣議會全體議員出席為目標，努力為台日交流高峰會宣傳。