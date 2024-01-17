聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛心年菜整合 雲林1600家戶寒冬不孤單
雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將捐贈物資製成春節緊急物資袋，委請地方公所、警政單位代表及民間團體發送，預計協助1600家戶，讓寒冬送暖遍及20鄉鎮市。
雲林縣2020年成立「愛心年菜整合平台」，避免資源分配不均不足，縣長張麗善表示，天氣寒冷，很多弱勢家庭要與家人共享團圓飯並非易事，透過平台加上很多善心人士捐助，讓有需要的人都可以獲得幫助。
縣府社會處長林文志表示，今年雲林縣公益彩券盈餘分配款補助99萬7450元支持愛心年菜，由雲萱基金會辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合8間企業及多位個人小額捐款，合計捐贈43萬元，補足1600個弱勢家庭所需的年菜。
雲萱基金會董事長黃凱稜表示，期待大家能夠一起來做愛心 不管是從物資、從金錢還有人力，都能一起共襄盛舉。
縣府另整合各界愛心物資，提供440包實物銀行緊急物資包及50包睡袋、保暖衣物、暖暖包等禦寒物資，民眾若有需要可就近至鄉鎮市公所或派出所領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言