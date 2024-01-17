快訊

兩天來第二家！上市公司證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心年菜整合 雲林1600家戶寒冬不孤單

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，透過愛心接力送抵弱勢家戶，今年將有1600家戶受惠。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，透過愛心接力送抵弱勢家戶，今年將有1600家戶受惠。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將捐贈物資製成春節緊急物資袋，委請地方公所、警政單位代表及民間團體發送，預計協助1600家戶，讓寒冬送暖遍及20鄉鎮市。

雲林縣2020年成立「愛心年菜整合平台」，避免資源分配不均不足，縣長張麗善表示，天氣寒冷，很多弱勢家庭要與家人共享團圓飯並非易事，透過平台加上很多善心人士捐助，讓有需要的人都可以獲得幫助。

縣府社會處長林文志表示，今年雲林縣公益彩券盈餘分配款補助99萬7450元支持愛心年菜，由雲萱基金會辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合8間企業及多位個人小額捐款，合計捐贈43萬元，補足1600個弱勢家庭所需的年菜。

雲萱基金會董事長黃凱稜表示，期待大家能夠一起來做愛心 不管是從物資、從金錢還有人力，都能一起共襄盛舉。

縣府另整合各界愛心物資，提供440包實物銀行緊急物資包及50包睡袋、保暖衣物、暖暖包等禦寒物資，民眾若有需要可就近至鄉鎮市公所或派出所領取。

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將有1600家戶受惠。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將有1600家戶受惠。記者陳雅玲／攝影

愛心 年菜 雲林

延伸閱讀

華山送年菜給獨居老人經費缺6成 苗栗縣府10萬拋磚引玉

簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜

雲林警長交接這3人都出身在地 張麗善妙言：來過都升官

溫十八首推冷凍宅配年菜十大伴手禮 招牌牛肉原湯送到家

相關新聞

愛心年菜整合 雲林1600家戶寒冬不孤單

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將捐贈物資製成春節緊急...

科技執法將上路！高鐵台南站載客區臨停亂象 24日起強力管制

為改善高鐵台南站武當路U型車道載客區臨停秩序與行車順暢，經台南市政府相關單位邀集高鐵公司研商，將比照桃園、台中等站，自1...

台南食農遊學地圖很夯 教局再加碼讓學生玩個夠

台南市教育局推動食農教育創新整合方案「食農遊學地圖」，以臺南在地農特產的主要產季月份，整合學校食農教育校本課程，規畫適合...

寒流周末報到逐日降溫 嘉義縣漁民搭蓋防風網加強防寒

寒流即將來襲！中央氣象署預報，周日到下周三寒流南下，幾乎全台都在10度以下，嘉義縣漁民今早忙著加強防寒措施，在魚塭北側搭...

龍崎空山祭後山餐桌 有專屬VIP導覽

被譽為全國最美山林燈節的龍崎光節空山祭，開展迄今累計已逾2萬人次觀展，成績相當亮眼，南市府文化局今年也首度推出「空山食物...

南市今啟動春安聯檢 統一新市物流園區明年啟用

確保春安期間職場安全，台南市政府與勞動部職安署南區職安中心今天起啟動「春安聯檢」，即日起到2月24日將在南市各區加強檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。