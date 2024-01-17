龍崎空山祭後山餐桌 有專屬VIP導覽

被譽為全國最美山林燈節的龍崎光節空山祭，開展迄今累計已逾2萬人次觀展，成績相當亮眼，南市府文化局今年也首度推出「空山食物計畫-後山餐桌」，由左鎮青年鍾凱勛研發打造，以酸、鹹、苦、鮮、甜5味，響應《龍火餘燼》主題幻、暗、微、新、燃五階段策展順序。

文化局表示，空山食物計畫-後山餐桌將在20日、2月3日、2月17日晚上6點半舉行，2月14日情人節則安排特別場次，活動均需事先報名，報名費1600元，每場次限量8位，內容除由策展人專屬VIP導覽外，還可獲得空山祭限定神秘小禮，最後前往惡地後山餐桌享用專屬菜單。

文化局也說，空山祭龍火餘燼專屬菜單由左鎮青年鍾凱勛研發，從前菜到主餐至甜點，以酸、鹹、苦、鮮、甜等5味，響應幻、暗、微、新、燃5階段策展順序，創造地方藝食新體驗，更帶出龍火餘燼的味覺敘事，成為地方食材與龍崎廚房跨領域的食農新挑戰。

文化局提到，空山祭龍火餘燼專屬菜單希望讓每位參與活動的遊客，能擁有沉浸式的食感體驗，用藝術搭起味蕾的橋樑，也展現地方食材無限的可能性；後續空山祭也將舉辦藝術家講座、空山工作坊、空山生態導覽等特色周邊活動，空山祭龍火餘燼專屬菜單相關報名資訊，可至龍崎光節空山祭臉書粉絲專頁洽詢。