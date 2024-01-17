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舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步 影視人才培育基地開班授課受理報名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推出十大旗艦計畫，其中一項與影視產業接軌的「影視新協力」計畫，在舊嘉義菸葉廠整修完工禮堂，開班授課，透過影視產業軟實力，行銷在地故事，培植影視人才，為城市帶來影視產業觀光效益，推動青創產業與地方創生，文化局長盧怡君說，影視人才培育基地為舊嘉菸活化轉型跨出第一步。

市府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，議員市民關切，盧怡君說，採分區整備、分區活化進行，第一期工程修復10號、11號倉庫及戶外空間綠地，3月完工開放，規畫展演、市集等用途，園區除做視音基地，3年轉型區域設計中心。

嘉菸2007年移撥市府，規畫公園「公36」預定地，2019年登錄歷史建築，市府轉型影視音基地、區域設計中心，申請文化部、國發會補助，2021年完成禮堂整修轉型「影視音基地」，市府依舊嘉菸全區先期規畫，將自籌超過3億以三期、分區開發、委託經營，三階段完成活化轉型。

「影視新協力」計畫由觀光新聞處、文化局、建設處、教育處協力執行。文化局推動「影視人才培育計畫」開班招生，由金馬導演領軍，匯聚全台業師小班教學，傳授實戰技能，根據學員程度設計「入門班」和「進階班」，提供學員免費攝影設備租借福利，提供專業職涯輔導諮詢。

講師包括金鐘獎獲獎導演張緯誌、義大利都靈影展獲獎導演林龍吟、學生奧斯卡金獎導演洪詩婷、資深國際紀錄片製片人史祖德、金獎音效師周震、Glioo紀實影音平台行銷總監施俞如、台灣國際紀錄片影展入圍陳志漢導演及王示衡、吳柏泓導演等擔任業師。

文化局歡迎影視愛好者踴躍報名，完成課程報名嘉市國際3分鐘影片大賽及紀錄片拍攝等。影視人才培訓日期3月至8月，培訓地點舊嘉菸廠影視音基地（北安路74-80號），報名即日起至3月10日止，報名網址請點此處

舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供

文化局 嘉義 歷史建築

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