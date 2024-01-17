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新年大掃除 翁章梁撩下去拿「高壓水槍」認真洗水溝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右二）今天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影

嘉義縣年終環境清掃開工，18鄉鎮市公所今天視訊連線，在縣長翁章梁帶領下，宣誓年終大掃除活動正式啟動。翁章梁親自上陣、帶頭大清掃，拿著德國進口高壓熱水清洗機的水槍，對著彩虹夜市旁水溝認真沖洗，以高溫殺菌清潔水溝，盼帶給民眾一個健康新年。

太保市長鄭淑分、朴子市長吳品叡今早也率公所清潔隊人員到場誓師，環保署長顏旭明、縣議員姜梅紅等人都投入參加大掃除，從七主宮廟前出發進行街道清掃，環保局更出動由環境部環境管理署補助購置的進口高壓熱水清洗機，清潔道路、牆壁、溝渠等公共區域。

環保署長顏旭明說，每年春節前一個月實施全台大清掃，全台平均每天會清出47萬公噸垃圾，比平時每天41萬7千公噸還多，約增加10至13%垃圾量，也呼籲民眾落實垃圾分類，勿將卡式爐瓦斯罐丟進垃圾車，高壓氣瓶會讓清潔隊員受傷，可另外分類交給清潔隊員。

翁章梁說，農曆過年傳統都有大掃除習慣，可將閒置、用不到的大型家具清出，過年時段清潔隊可配合回收，有些經過修復可變成回收家具，重複利用愛護環境，希望家家戶戶在過年前把環境看一遍，將不需要的東西清出，縣府也會以身作則，清除堆積已久的公文及雜物。

環保局指出，春節期間將持續堅守岡位，若有大型廢棄家具要清運，可向當地清潔隊預約清運時間，清潔隊將依約定時間前往載運。翁章梁強調，年終大掃除不是一次性活動，未來會持續推行，新的一年縣府將持續推動每月一鄉鎮市一村里的「村里清潔大作戰」。

嘉義縣18鄉鎮公所清潔隊今早視訊連線，由縣長翁章梁帶領清潔誓師大會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮公所清潔隊今早視訊連線，由縣長翁章梁帶領清潔誓師大會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮公所清潔隊今早視訊連線，由縣長翁章梁帶領清潔誓師大會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮公所清潔隊今早視訊連線，由縣長翁章梁帶領清潔誓師大會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）今天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）今天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影

大掃除 翁章梁 春節 嘉義 農曆過年

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