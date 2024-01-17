快訊

台南前議長賴美惠詐助理費被判刑 家族政治與新潮流賴系緊密連結

好市多準備打擊會員卡共享行為 進賣場和自助結帳出現新要求

新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

嘉義縣80歲老翁家貧屋瓦破 百工修繕利他協會助修繕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕房屋，特地選在年前開工，盼讓詹老先生安心過好年。記者黃于凡／攝影
嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕房屋，特地選在年前開工，盼讓詹老先生安心過好年。記者黃于凡／攝影

嘉義縣六腳鄉80歲詹姓老翁是低收入及中度聽障獨居者，未婚無子女、家境拮据，偶爾由外甥女及華山基金會志工探視關懷，每月領有低收入戶身心障礙補助，但老宅舊損，廚房橫樑掉落還會漏水，嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕，縣長翁章梁今參加開工典禮。

詹男說，房屋老舊還會漏水，已經困擾多年，但扣除生活所需費用，無餘力改善生活空間，感謝六腳鄉公所協助找到社團法人嘉義縣百工修繕利他協會，今天開工修繕，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、勞青處長陳奕翰、修繕協會理事長鄭介維都來泡茶聊天，讓他很開心。

鄭介維說，詹老先生家中原有的竹子及木材因日久毀壞，導致廚房橫樑掉落，屋頂有塌陷危機，結構上已不是那麼安全，因此會請營造業工會拆除舊有屋頂，鐵工業工會再以鐵材為結構重建，然後請油漆工會進場粉刷，讓整體居住環境煥然一新。

翁章梁說，去年過年前關懷獨居老人就造訪過詹老先生，因年事已高，對於房屋毀損、居住整理都相對弱勢，但原生環境有詹熟悉的人事物，居住心境獨特且不同，修繕協會此時就扮演重要角色，適當改善環境，在年關將至前溫暖詹老先生，感謝協會成員熱心付出。

陳奕翰指出，嘉義縣百工修繕利他協會由不同建築領域的人集結，成為工會成員一份子熱心公益，媒合修繕房屋專家職人、整合建築行業資源，成立至今已累積相當的成果，適逢歲末年終，盼詹老先生有較舒適的居住環境，安心過好年。

鄭介維也指出，弱勢房屋修繕是一件需持續受到重視的議題，希望社會廣大民眾繼續支持協會，捐款聯絡方式：05-2785095，捐款帳號：合作金庫銀行嘉義分行0280717153700、戶名：社團法人嘉義縣百工修繕利他協會。

嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁（右二）今天參加開工典禮後陪伴詹姓老翁喝茶（右一）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁（右二）今天參加開工典禮後陪伴詹姓老翁喝茶（右一）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕房屋，特地選在年前開工，盼讓詹老先生安心過好年。記者黃于凡／攝影
嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕房屋，特地選在年前開工，盼讓詹老先生安心過好年。記者黃于凡／攝影
嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁（左）今天參加開工典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁（左）今天參加開工典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁今天參加開工典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會協助80歲聽障老翁修繕房屋，縣長翁章梁今天參加開工典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 房屋 翁章梁 獨居老人 低收入戶

延伸閱讀

立委選舉落幕 嘉義增2席不分區立委 國民黨、民眾黨各1席

嘉義民雄無極靈山寺將完工 翁章梁參加上梁典禮祝賀

嘉義優鮮「新春特輯」開賣 滿299元冷凍免運還可抽電視

嘉縣首座5G主題創新基地開幕 首波將助地方產業轉型

相關新聞

快追！繼2座歐式城堡 嘉義大埔美今年再增迪士尼風城堡

嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區，繼歐風佐登妮絲城堡與希蠟風蓋婭莊園之後，預計今年開幕的「歐樂沃築夢城堡」即將登場，外觀宛...

新年大掃除 翁章梁撩下去拿「高壓水槍」認真洗水溝

嘉義縣年終環境清掃開工，18鄉鎮市公所今天視訊連線，在縣長翁章梁帶領下，宣誓年終大掃除活動正式啟動。翁章梁親自上陣、帶頭...

嘉義縣80歲老翁家貧屋瓦破 百工修繕利他協會助修繕

嘉義縣六腳鄉80歲詹姓老翁是低收入及中度聽障獨居者，未婚無子女、家境拮据，偶爾由外甥女及華山基金會志工探視關懷，每月領有...

全國十大花海 莿桐花海盛開迎客

有全國十大花海之稱的雲林縣莿桐鄉花海登場，今年花海分成孩沙里、樹仔腳兩區，面積逾22公頃，近日孩沙里花海搶先盛開，吸引許...

快來索取！台南安平圖書館迎新春 借書送春聯等好物

台南市安平圖書館為推動讀書風氣，1月20日結合春節舉辦「甲辰龍年賀新歲，借書贈春聯」新春活動。凡借書20冊的前30名讀者...

阿里山花季暖場秀 梅山鄉河津櫻「櫻王」、「櫻后」綻放爭豔

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上山賞花，發現2位茶農同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。