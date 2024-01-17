嘉義縣80歲老翁家貧屋瓦破 百工修繕利他協會助修繕

嘉義縣六腳鄉80歲詹姓老翁是低收入及中度聽障獨居者，未婚無子女、家境拮据，偶爾由外甥女及華山基金會志工探視關懷，每月領有低收入戶身心障礙補助，但老宅舊損，廚房橫樑掉落還會漏水，嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕，縣長翁章梁今參加開工典禮。

詹男說，房屋老舊還會漏水，已經困擾多年，但扣除生活所需費用，無餘力改善生活空間，感謝六腳鄉公所協助找到社團法人嘉義縣百工修繕利他協會，今天開工修繕，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、勞青處長陳奕翰、修繕協會理事長鄭介維都來泡茶聊天，讓他很開心。

鄭介維說，詹老先生家中原有的竹子及木材因日久毀壞，導致廚房橫樑掉落，屋頂有塌陷危機，結構上已不是那麼安全，因此會請營造業工會拆除舊有屋頂，鐵工業工會再以鐵材為結構重建，然後請油漆工會進場粉刷，讓整體居住環境煥然一新。

翁章梁說，去年過年前關懷獨居老人就造訪過詹老先生，因年事已高，對於房屋毀損、居住整理都相對弱勢，但原生環境有詹熟悉的人事物，居住心境獨特且不同，修繕協會此時就扮演重要角色，適當改善環境，在年關將至前溫暖詹老先生，感謝協會成員熱心付出。

陳奕翰指出，嘉義縣百工修繕利他協會由不同建築領域的人集結，成為工會成員一份子熱心公益，媒合修繕房屋專家職人、整合建築行業資源，成立至今已累積相當的成果，適逢歲末年終，盼詹老先生有較舒適的居住環境，安心過好年。

鄭介維也指出，弱勢房屋修繕是一件需持續受到重視的議題，希望社會廣大民眾繼續支持協會，捐款聯絡方式：05-2785095，捐款帳號：合作金庫銀行嘉義分行0280717153700、戶名：社團法人嘉義縣百工修繕利他協會。