台南啟動春安巡查 確保春節工地安全與清潔
農曆春節將屆，台南市政府今天宣布啟動工程春安巡查，全面檢視改建橋梁、通學步道、建築工程等，確保春節期間工地安全及環境清潔。
台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，市府將成立緊急通報系統，因應春節期間工程即時處理突發事件，包括安全維護、道路緊急修補及公園、路燈巡查等。
工務局表示，工程春安巡查將由多組人員穿梭在工務建設工地巡檢現況，也要求承包廠商春節前清除工區廢棄物，工地機電人員應全面檢視施工範圍及鄰近區域電氣設備，加強夜間安全警示措施，並維持工地環境整潔。
工務局人員說，工程春安巡查涵蓋改建橋梁、通學步道、建築工程等，清除工程廢棄物、工程材料設置整齊，確保春節期間工地安全與環境整潔，快樂過新年。
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