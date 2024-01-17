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快來索取！台南安平圖書館迎新春 借書送春聯等好物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平圖書館為推動讀書風氣，1月20日結合春節舉辦「甲辰龍年賀新歲，借書贈春聯」新春活動。圖／擷取畫面
台南市安平圖書館為推動讀書風氣，1月20日結合春節舉辦「甲辰龍年賀新歲，借書贈春聯」新春活動。圖／擷取畫面

台南市安平圖書館為推動讀書風氣，1月20日結合春節舉辦「甲辰龍年賀新歲，借書贈春聯」新春活動。凡借書20冊的前30名讀者都可獲得書法名師手寫限量版的七字吉語春聯；凡至現場借書不限冊數即可獲得手書四字或單字吉語斗方；數量有限，送完為止。

安平圖書館多年來以靜態館藏及展覽為主，舒適的環境充滿文藝氣息，深受居民喜愛。隨著農曆新年的腳步將至，為迎接甲辰年的新氣象，邀請在台書法界深耕多年的研墨書會中多名老師，現場書寫春聯贈予民眾，也與前來的大小朋友一同替自己的新春喜樂中增添一抹書香。

安平區長蕭泰華表示，藉此次活動鼓勵民眾前來圖書館借書，倡導讀書風氣之外，也邀請民眾一同近距離體驗傳統書法藝術之美，在新的一年增添文藝氣息；也希望透過名家揮毫贈春聯的活動，為民眾點亮家中過年的喜氣並迎接嶄新的一年。

安平區公所誠心邀請您前來領取及製作屬於自己的春聯，讓圖畫書香及書法墨韻傳遍整個安平，也歡迎全家一同到安平圖書館借好書，在家貼好聯，「歡喜幸福龍吼利」。「甲辰龍年賀新歲，借書贈春聯」時間為1月20日上午10至12時。

春聯 圖書館 台南 春節

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