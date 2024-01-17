雲林舉辦鄧麗君音樂會 29日鄧出生地園區登場

紀念已逝歌手鄧麗君，雲林縣政府27日將在虎尾央廣數位影音基地舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌活動，並結合鄧麗君出生地文化園區，29日辦鄧麗君71千言萬語紀念音樂會。縣長張麗善昨說，盼取得授權在基地周遭放送鄧的歌曲；鄧麗君大哥鄧長安回應，全力促成。

鄧麗君在雲林出生，縣府2020年起訂定1月29日為鄧麗君日，舉辦一系列紀念活動，縣府文化觀光處長陳璧君說，近期兩岸情勢一度緊張，鄧麗君美妙歌聲、撫慰人心的特色又再度令人懷念，今年的紀念活動主題就是用軍中情人意涵，結合鄧麗君勞軍的時候傳唱的這些歌曲，透過戲劇的方式展演。

張麗善、鄧長安、雲林褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長李堃玄等人宣傳活動，張麗善說，央廣基地已經整理好，內有音樂噴泉，整點播放鄧麗君歌曲，若能再取得更多授權，在基地周遭整點放送鄧麗君的歌曲，讓民眾路過就知道來到雲林、鄧麗君的故鄉，可以讓更多人認識鄧麗君。

鄧長安當場回應，鄧麗君文教基金會會全力支持、促成。

陳璧君也說，微醺餐桌活動藉由美食帶出鄧麗君耳熟能詳的經典歌曲，以及雲林在地的風土民情，由視覺、味覺、聽覺交織而成的饗宴。相關活動報名辦法可參考臉書粉專「慢遊雲林」。