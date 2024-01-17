聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林舉辦鄧麗君音樂會 29日鄧出生地園區登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府將舉辦鄧麗君紀念活動，縣長張麗善（左）昨天向鄧麗君大哥鄧長安（中）提議要取得授權在央廣虎尾基地播放鄧麗君歌曲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將舉辦鄧麗君紀念活動，縣長張麗善（左）昨天向鄧麗君大哥鄧長安（中）提議要取得授權在央廣虎尾基地播放鄧麗君歌曲。記者陳雅玲／攝影

紀念已逝歌手鄧麗君，雲林縣政府27日將在虎尾央廣數位影音基地舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌活動，並結合鄧麗君出生地文化園區，29日辦鄧麗君71千言萬語紀念音樂會。縣長張麗善昨說，盼取得授權在基地周遭放送鄧的歌曲；鄧麗君大哥鄧長安回應，全力促成。

鄧麗君在雲林出生，縣府2020年起訂定1月29日為鄧麗君日，舉辦一系列紀念活動，縣府文化觀光處長陳璧君說，近期兩岸情勢一度緊張，鄧麗君美妙歌聲、撫慰人心的特色又再度令人懷念，今年的紀念活動主題就是用軍中情人意涵，結合鄧麗君勞軍的時候傳唱的這些歌曲，透過戲劇的方式展演。

張麗善、鄧長安、雲林褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長李堃玄等人宣傳活動，張麗善說，央廣基地已經整理好，內有音樂噴泉，整點播放鄧麗君歌曲，若能再取得更多授權，在基地周遭整點放送鄧麗君的歌曲，讓民眾路過就知道來到雲林、鄧麗君的故鄉，可以讓更多人認識鄧麗君。

鄧長安當場回應，鄧麗君文教基金會會全力支持、促成。

陳璧君也說，微醺餐桌活動藉由美食帶出鄧麗君耳熟能詳的經典歌曲，以及雲林在地的風土民情，由視覺、味覺、聽覺交織而成的饗宴。相關活動報名辦法可參考臉書粉專「慢遊雲林」。

雲林 張麗善 美食

延伸閱讀

紀念鄧麗君 雲林流動藝術饗宴、微醺餐桌登場

國民黨傳逼退朱立倫聲浪 張麗善力捍衛：3場重要戰役朱贏了兩場

總統大選綠營在雲林得票縮減 張麗善：藍白讓賴蕭配掉8萬票

立委開票結果／雲林縣下屆將有5席立委 張麗善：雲林未來發展指日可待

相關新聞

從德國寄到嘉義…耶誕老公公回信迷航 郵差解謎送達

嘉義郵局年初接獲1封來自德國的英文信件，起初僅可辨識寄到嘉義市西區成功街，郵局稽查王國旭思索多天後，因信上郵票和郵戳都是...

台南「贏地」績效被詬病 議員盼走出溪北

台南市政府利用原有的台南縣議會空間成立「贏地」創新育成基地，3年多來營運績效常被詬病，經發局表示，截至去年底已成功推進4...

立委指森霸電廠少給回饋金 追討21.5億元

台南山上區森霸電力豐德電廠2期正進行100萬瓩發電機組擴建工程，預計6月運轉，但新廠沿用20年老舊天然氣管線，立委陳亭妃...

南科區徵抽籤選地 地主看好發展

南科特定區F、G區區段徵收開發面積達100.13公頃，預估下半年點交土地，600多名私有地主幾乎全選擇領回抵價地，昨天辦...

雲林舉辦鄧麗君音樂會 29日鄧出生地園區登場

紀念已逝歌手鄧麗君，雲林縣政府27日將在虎尾央廣數位影音基地舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌活動，並結合鄧麗君出生地文化園區，...

南科FG區土地今抽籤 未來房市噴「4字頭」工程師嘆買不起

台南市政府地政局今天在善化文康中心辦理土地抽籤，依地序籤順序本月23至26日在善糖文化園區配地，因緊鄰善化市區及南科，仲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。