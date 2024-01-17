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從德國寄到嘉義…耶誕老公公回信迷航 郵差解謎送達

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義郵局稽查王國旭成功將德國寄來、用英文書寫地址不全的信件送達大同國小。記者李宗祐／攝影
嘉義郵局稽查王國旭成功將德國寄來、用英文書寫地址不全的信件送達大同國小。記者李宗祐／攝影

嘉義郵局年初接獲1封來自德國的英文信件，起初僅可辨識寄到嘉義市西區成功街，郵局稽查王國旭思索多天後，因信上郵票和郵戳都是耶誕老人，聯想收件人也許是小朋友，悟出要寄到成功街的大同國小，前天順利完成任務。大同國小指出，學童寄去耶誕老公公專屬信箱成功獲得回音，驚奇又開心，感謝嘉義郵局用心。

嘉義郵局1月3日收到這封德國信件，卻沒寫門牌號碼，僅有數字「505」，但成功街最多100多號；王國旭說，不斷思索信封上的片段訊息，多天後在快放棄的同時，從郵票和戳章都是耶誕老人判斷收件人是小朋友，加上看出來505前面的英文單字「class（班級）」，猜到應是大同國小5年5班。

王國旭直言，解開謎底，傳遞來自德國耶誕祝福「很有成就感」；他也說，進入郵局工作近26年，也遇過不少郵件缺少訊息難以投遞狀況，都盡量從片斷線索尋找可能收件人，畢竟每封信都是個期盼、希望與祝福。

大同國小5年5班英文老師郭懿慧說，去年12月上課時教導學生用英文寫信寄到國外耶誕老公公專屬信箱，來表達願望，寄出包括美國、德國、法國、加拿大、斯洛伐克等，目前有3封回信，此封是學生陳奕臻寄到德國的回信，信中寫到，每名小朋友對耶誕老公公而言都是帶給世界歡樂與幸福的耶誕精靈、祝福健康成長。

郵局 德國 嘉義

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