立委指森霸電廠少給回饋金 追討21.5億元

台南山上區森霸電力豐德電廠2期正進行100萬瓩發電機組擴建工程，預計6月運轉，但新廠沿用20年老舊天然氣管線，立委陳亭妃及議員們昨天更指出引發地方安全疑慮，且未依睦鄰回饋計畫，估計回饋金20年來少給地方約21.5億元。業者回應，評估管線為安全無虞，回饋金則會配合環境部的調查並給相關說明。

環境部環境管理署組長許正雄說，近期已將森霸申請資料與財務模型進行比對評估，會進一步釐清森霸環評原審查的意指是否相符；經濟部能源署副署長吳志偉表示，針對管線安全疑慮，已要求森霸提供每天、每月、每半年定期維護並找第3方檢測資料，並依法由中油進行檢查，目前沒異常，會再要求森霸進一步規畫檢查。

陳亭妃指出，森霸電廠睦鄰回饋計畫承諾為「售電收入」的千分之十作為每年回饋金，但該公司擅改為「淨盈餘」，且森霸電廠2期多項工程完工後，才向能源署申請變更設計，諸多設計與當初環境影響評估的內容不同，2期燃料液化天然氣甚至沿用20年的老舊管線輸送，「這難道沒有安全疑慮？」

陳亭妃也說，要求經濟部能源署提出完整調查報告。陳也邀請市議員陳秋萍、李偉智、陳碧玉等加入「向森霸電廠追討回饋金」的行列，若相關單位再沒有動作，不排除展開全民運動。

森霸電力則回應，2期燃氣複循環發電計畫的管線除日常巡檢外，已由第3方公正單位評估管線為安全無虞，並完成地下管線圖資、發文給市府更新，能源署專案小組逐一審查確認37項建物變更，目前待能源署許可備查；針對回饋金問題，除提撥回饋金，也提供其他睦鄰措施，多年來持續落實對於鄉親承諾。