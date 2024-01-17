台南「贏地」績效被詬病 議員盼走出溪北

台南市政府利用原有的台南縣議會空間成立「贏地」創新育成基地，3年多來營運績效常被詬病，經發局表示，截至去年底已成功推進46家新創事業運作有成、新成立2家公司、增加就業人數23人；有議員認為，基地不一定要死守在溪北，可遷到市區或高鐵特區，對年輕人較有吸引力。市府回應，會擴大服務量能。

經發局昨天公布去年贏地營運成績單，協助多家進駐團隊取得優異成績，例如幸福良食榮獲Buying Power社創良品、全國百大經理人、第9屆10大嚴選穀得獎等，麥瑞克斯獲選食品工業發展研究所去年度「銀髮友善食品」，易奇亞國際行銷取得產品新型專利等。

經發局指出，贏地創新育成基地是大新營地區重要的創業育成及輔導據點，鏈結地方與中央資源，提供一站式創業輔導服務，新創團隊不管是找資金、場地或專家，都可在此尋求協助。

市議員蔡育輝認為，縣市合併後新營區的民治市政中心逐漸被弱化，工商業也逐漸沒落，他常去贏地辦公室幾乎都沒有什麼人，建議市府要設停損點，若再無起色就不要再投下資金。

經發局回應，贏地去年逐漸可看到成果，今年編列370萬元舉辦課程及輔導創業等持續精進，另市府在溪南的中西區友愛市場也設有新創基地、科技部在沙崙綠能智慧科學城也有新創基地，市府正尋找其他適合地點再設置，把服務量能擴大，想創業的年輕人都可就近得到協助。