南科FG區土地今抽籤 未來房市噴「4字頭」工程師嘆買不起

台南市政府地政局今天在善化文康中心辦理土地抽籤，依地序籤順序本月23至26日在善糖文化園區配地，因緊鄰善化市區及南科，仲介人士推估未來當地大樓新案每坪上看4字頭（40萬），不少年輕人苦嘆「等中樂透」，感慨根本買不起。

涵蓋善化、新市區的南科F、G區面積100.13公頃（約30.29萬坪），預估今年3月完工，下半年點交土地，可提供約31.85公頃公共設施用地，住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃，將釋出住宅建地逾16.5萬坪。

市府地政局說，市長黃偉哲已指示在善化市場2樓成立專案辦公室，將於1月17日至22日在土地分配前由地政局區段徵收科駐點提供現場諮詢服務，相關諮詢網址為：https://www.asia-survey.com.tw/tnfg

據知，南科F、G區原有600多名地主，逾99%地主看好未來發展選擇配地，且經土開、房仲業者穿梭，今下午現場已剩201支籤，顯示不少地主希望透過土地整合大面積，開發創造更大利益。

南科F、G區地主，大都是在地善化、新市鄉親，會場擠滿身價不乏上億大批地主；依據地序籤順序後，本月23至26日分上、下午場共8梯次在深緣及水善糖文化園區員工休閒活動中心辦理配地作業。

從事水電業的60多歲阿伯可分得1800多坪，2個兒子都在竹科上班的他說，打算將土地分成3份，自己留其中一份當養老，土地未來如何利用要再想看看。

南科F、G區因串連善化市區及南科，不少人視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」，永義房屋善化南科中正店店長李大森認為，相較附近南科LM區，前往南科及善化市區更近，建案會以大樓為主，目前善化大樓新案不乏逼近4字頭，加上物價波動、地價上漲及碳權收費制度等相關成本墊高，未來新案直升4字頭不意外。

從事土地開發多年的不動產經紀人黃奕龍也說，南科F、G區大都為「住二」、「住三」及商業用地，規畫低密度開發，建蔽率不高，加上緊鄰南科剛性需求強，未來絕對是臺南房市亮點，4字頭符合區域行情。

在善化租屋的張先生在園區某光電任助理工程師，他苦歎房價一直漲，買房目標越來越遠，有時只能買彩券，盼財神爺眷顧，買房，真的好難。