快訊

不只南方澳斷橋造假！教授陳明正用假照片驗收竹縣3座橋

曝高端合約貓膩 徐巧芯酸「超完美配合」：大賺國庫40億

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科FG區土地今抽籤 未來房市噴「4字頭」工程師嘆買不起

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府地政局今在善化文康中心辦理南科FG區土地抽籤，會場擠滿身價不乏上億的大批地主。記者謝進盛／攝影 記者謝進盛／攝影
台南市政府地政局今在善化文康中心辦理南科FG區土地抽籤，會場擠滿身價不乏上億的大批地主。記者謝進盛／攝影 記者謝進盛／攝影

台南市政府地政局今天在善化文康中心辦理土地抽籤，依地序籤順序本月23至26日在善糖文化園區配地，因緊鄰善化市區及南科，仲介人士推估未來當地大樓新案每坪上看4字頭（40萬），不少年輕人苦嘆「等中樂透」，感慨根本買不起。

涵蓋善化、新市區的南科F、G區面積100.13公頃（約30.29萬坪），預估今年3月完工，下半年點交土地，可提供約31.85公頃公共設施用地，住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃，將釋出住宅建地逾16.5萬坪。

市府地政局說，市長黃偉哲已指示在善化市場2樓成立專案辦公室，將於1月17日至22日在土地分配前由地政局區段徵收科駐點提供現場諮詢服務，相關諮詢網址為：https://www.asia-survey.com.tw/tnfg

據知，南科F、G區原有600多名地主，逾99%地主看好未來發展選擇配地，且經土開、房仲業者穿梭，今下午現場已剩201支籤，顯示不少地主希望透過土地整合大面積，開發創造更大利益。

南科F、G區地主，大都是在地善化、新市鄉親，會場擠滿身價不乏上億大批地主；依據地序籤順序後，本月23至26日分上、下午場共8梯次在深緣及水善糖文化園區員工休閒活動中心辦理配地作業。

從事水電業的60多歲阿伯可分得1800多坪，2個兒子都在竹科上班的他說，打算將土地分成3份，自己留其中一份當養老，土地未來如何利用要再想看看。

南科F、G區因串連善化市區及南科，不少人視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」，永義房屋善化南科中正店店長李大森認為，相較附近南科LM區，前往南科及善化市區更近，建案會以大樓為主，目前善化大樓新案不乏逼近4字頭，加上物價波動、地價上漲及碳權收費制度等相關成本墊高，未來新案直升4字頭不意外。

從事土地開發多年的不動產經紀人黃奕龍也說，南科F、G區大都為「住二」、「住三」及商業用地，規畫低密度開發，建蔽率不高，加上緊鄰南科剛性需求強，未來絕對是臺南房市亮點，4字頭符合區域行情。

在善化租屋的張先生在園區某光電任助理工程師，他苦歎房價一直漲，買房目標越來越遠，有時只能買彩券，盼財神爺眷顧，買房，真的好難。

南科FG區緊鄰善化市區及南科，剛性需求大，房仲業推估未來建案上看4字頭。記者謝進盛／攝影
南科FG區緊鄰善化市區及南科，剛性需求大，房仲業推估未來建案上看4字頭。記者謝進盛／攝影
南科FG區緊鄰善化市區及南科，剛性需求大，房仲業推估未來建案上看4字頭。記者謝進盛／攝影
南科FG區緊鄰善化市區及南科，剛性需求大，房仲業推估未來建案上看4字頭。記者謝進盛／攝影
台南市政府地政局今在善化文康中心辦理南科FG區土地抽籤，會場擠滿身價不乏上億的大批地主。記者謝進盛／攝影
台南市政府地政局今在善化文康中心辦理南科FG區土地抽籤，會場擠滿身價不乏上億的大批地主。記者謝進盛／攝影

南科 房仲業 台南 房價

延伸閱讀

溪崑市場土地利用度低 新北主導開發大樓朝捐社宅前進

台南市這裡投票率超高 排隊人龍中午還沒散

南科男持刀刺殺情敵還放火燒死！死者父怒斥應判死 今二審仍逃死

再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車

相關新聞

南科FG區土地今抽籤 未來房市噴「4字頭」工程師嘆買不起

台南市政府地政局今天在善化文康中心辦理土地抽籤，依地序籤順序本月23至26日在善糖文化園區配地，因緊鄰善化市區及南科，仲...

今年台南路平編3.8億改善 更要把2.3萬個人孔蓋下地

台南市是全國第一個將人手孔防滑係數納入道路挖掘管理自治條例的城市，在路平過程中，一併著手改善人手孔蓋平整止滑。台南市政府...

新冠肺炎疫情升溫 南市接種XBB疫苗再贈體溫計

周末冷氣團即將來襲，加上近期新年尾牙聚會多，增加人群聚集及移動頻率，因此近期國內外新冠肺炎疫情升溫且處流行期，南市衛生局...

雲林太平媽發獎學金每人4位數 女學生「不想存起來」吐露用途

雲林縣西螺福興宮今天發放冬令獎助學金予彰化、雲林2縣共80所各級學校，計有180名學生受惠，獲獎學子多數都說要存起來，其...

斥資逾3千萬再現府城繁華 台南銀座通五福商店完工「開箱」

擁有95年歷史的台南中正路銀座通「五福商店」斥資逾3千萬，近期修復完成，市長黃偉哲今也前往「開箱」，讓台南首間由台灣人創...

「五福商店」修復邁向下個百年 台南再添歷史街屋

台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店、擁近95年歷史的「五福商店」建物，經市府與屋主合作爭取文化部私有老建築保存再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。