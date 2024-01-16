北港燈會今年增1個燈區 由花燈大師黃鈺珍操刀布展
國內花燈原鄉的雲林縣北港鎮，今年多一個燈區，北港鎮公所邀請知名花燈大師黃鈺珍，在公所前親民廣場設計打造別具巧思的「幸福龍來」花燈，主燈「龍躍瑞雲拜媽祖」以媽祖與千里眼及順風耳將軍搭配4大騰雲巨龍，聳立於公所大樓前，氣勢磅礡，五彩繽紛，龍年獻瑞的意象設計，期佑風調雨順，五穀豐登，預定本周六點燈，歡迎大家前往賞燈。
迎龍年，凡走過北港鎮公所的民眾，目光無不被所前廣場琳瑯滿目的花燈所吸引，更感受濃濃的迎年喜氣，鎮長蕭美文說，北港是台灣燈會原鄉，每年朝天宮的燈會吸引成千上萬民眾來賞燈，今年公所別出心裁，為龍年燈節選在公所前親子廣場增設一個燈區，特別邀請國內著名的黃鈺珍花燈藝術團隊佈展。
燈區預定本月20日午晚間啟燈，當天下午起即有音樂饗宴，還有美食攤商與市集，熱鬧可期。
蕭美文說，公所廣場燈區命名為「幸福龍來」，啟燈後將持續點亮至過年期間，2月6日配合雲林縣政府「龍躍雲騰」燈節共迎龍年，歡迎大家提前來北港共享元宵樂，感受北港花燈與特色小吃之美。
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