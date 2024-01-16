北港燈會今年增1個燈區 由花燈大師黃鈺珍操刀布展

國內花燈原鄉的雲林縣北港鎮，今年多一個燈區，北港鎮公所邀請知名花燈大師黃鈺珍，在公所前親民廣場設計打造別具巧思的「幸福龍來」花燈，主燈「龍躍瑞雲拜媽祖」以媽祖與千里眼及順風耳將軍搭配4大騰雲巨龍，聳立於公所大樓前，氣勢磅礡，五彩繽紛，龍年獻瑞的意象設計，期佑風調雨順，五穀豐登，預定本周六點燈，歡迎大家前往賞燈。

迎龍年，凡走過北港鎮公所的民眾，目光無不被所前廣場琳瑯滿目的花燈所吸引，更感受濃濃的迎年喜氣，鎮長蕭美文說，北港是台灣燈會原鄉，每年朝天宮的燈會吸引成千上萬民眾來賞燈，今年公所別出心裁，為龍年燈節選在公所前親子廣場增設一個燈區，特別邀請國內著名的黃鈺珍花燈藝術團隊佈展。

燈區預定本月20日午晚間啟燈，當天下午起即有音樂饗宴，還有美食攤商與市集，熱鬧可期。