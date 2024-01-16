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雲林太平媽發獎學金每人4位數 女學生「不想存起來」吐露用途
雲林縣西螺福興宮今天發放冬令獎助學金予彰化、雲林2縣共80所各級學校，計有180名學生受惠，獲獎學子多數都說要存起來，其中一名女學生認為，自己的英文實力待加強，計畫要將獎學金拿來作為補習費；廟方說，今年申請名額比往年多，發出金額破紀錄達60萬元。
西螺福興宮董事長楊文鐘今天率領董監事致贈獎助學金，由西螺東南中學、文昌國小獲獎學生代表受獎。楊說，太平媽獎助學金成立6年，發放對象以彰雲2縣學校為主，至今累計上千名學子獲獎，希望透過獎助學金發揚太平媽祖慈悲濟世大愛，幫助孩子在求學階段不受阻礙、安心就學。
廟方表示，冬令獎助學金每次發放金額約40至50萬元，小學生每人2000元、國中生每人3000元、高中生每人4000元，今年申請名額比以往增加20人，多為高中生，部分為家庭經濟受疫情影響，但疫後仍無力改善，藉機提供需要者繳交午餐費或學雜費等。
楊文鐘說，歲末年終，盼藉送上太平媽的暖心祝福，讓孩子們感受到媽祖與社會的關愛，他也當面勉勵獲獎者「長大後要懷抱感恩的心回饋社會」一起做好事，關心教育領域、關懷下一代讓愛循環。
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