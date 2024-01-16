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超可愛的斑馬屋！雲林家扶帶孩子走進毛巾動物世界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
毛巾知識大搶答，十分有趣，小朋友從中學習許多珍貴的有機毛巾知識。記者蔡維斌／攝影
毛巾知識大搶答，十分有趣，小朋友從中學習許多珍貴的有機毛巾知識。記者蔡維斌／攝影

「健康要從一條好毛巾做起」雲林縣虎尾鎮金鵬毛巾廠打造一座超可愛的毛巾教室，各種大型動物毛巾林立，五彩繽紛，雲林家扶中心今天帶領40名小朋友到毛巾教室，透過搶答上了一堂健康毛巾課，小朋友置身在溫暖的動物世界，超開心，也了解毛巾對人體健康的重要。

今天上午小朋友走進金鵬毛巾教室，看到一樓高的大象，背上坐滿小猴子、大猩猩家的天空劃過彩虹、絢麗的斑馬屋則是他們的最愛，精彩的布置深深吸引每個人，驚呼來到最美麗的動物世界，喜悅全寫在臉上，連一旁家長也感染童心，和孩子拓印毛巾玩成一片，照片拍不停，歡樂滿教室。

雲林紡研所主任林兼民等人肯定金鵬毛巾公司，透過聲光空間打造體感式毛巾互動遊戲館，從種棉花、採收、織造、染整、車縫到成品，讓大家認識環保有機棉製程，了解每天親近肌膚、貼近生活的毛巾，是如何製成的。

雲林家扶副主委李萬吉和縣府建設副處長鄭峰明指出，金鵬巾緻親子館以孩童知識獲取為主題，甚可穿梭棉花田，體觸棉花世界的溫柔，是全台毛巾教育中最特別的場域，把「巾彩生活」實現在教育與商品中，十分難得。

「擁有一條好毛巾才是健康的開始」金鵬棉織總經理吳雨澄教大家如何維護毛巾的抗菌與潔淨，何時該換毛巾？如何洗滌、曝曬？讓大家學會如何讓毛巾好用又健康，連大人也深感收獲良多。

金鵬董事長也是雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周表示，科技引入毛巾製程，推動減碳友善材質的有機棉，實現健康低敏好毛巾，已在國際打響台灣毛巾優質品牌，期待透過教育，建立孩子正確「毛巾觀」，進而實現健康的「巾彩」人生，才是毛巾教室最大目的。

用毛巾打造超炫的斑馬屋，是年輕人最愛。記者蔡維斌／攝影
用毛巾打造超炫的斑馬屋，是年輕人最愛。記者蔡維斌／攝影
趣味十足的毛巾拓印，選擇自己喜愛的圖樣，做出專屬個人的毛巾。記者蔡維斌／攝影
趣味十足的毛巾拓印，選擇自己喜愛的圖樣，做出專屬個人的毛巾。記者蔡維斌／攝影
用毛巾打造超炫的斑馬屋，是年輕人最愛。記者蔡維斌／攝影
用毛巾打造超炫的斑馬屋，是年輕人最愛。記者蔡維斌／攝影
虎尾是台灣毛巾故鄉，雲林家扶中心帶領小朋友走進繽紛的巾彩世界，了解家鄉產業。記者蔡維斌／攝影
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毛巾 教室 雲林

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