雲林新科立委丁學忠謝票3天 爭取打造農工商科技大縣

新科立委丁學忠今天起開始謝票，雲林縣議長黃凱今也率議會黨團先拜訪丁學忠，並就未來推動各項建設與9大產業園區，期待丁能在中央多多協助，丁學忠也允諾未來鄉鎮市建設，不分顏色全心為鄉親服務，讓雲林加速前進，建設成農工商科技大城。

丁學忠今天上午開始展開謝票，第1站前往北港、元長，在北港朝天宮兼副議長蔡咏鍀陪同下，沿著北港各街道展開謝票，下午則轉往四湖、東勢、台西、麥寮等鄉，行程共3天將到海線各鄉鎮謝票。

今天上午車隊出發前，議長黃凱率領議會黨團拜會並祝賀丁學忠，黃凱說，丁學忠高票當選眾望所歸，期許丁上任後在國會替雲林縣爭取更多建設，包括加速九大產業園區的開發、爭取台積電落腳雲林等，議會也會全力支持縣府，中央、地方齊心，才能加速地方發展與繁榮。

丁學忠也表示，這場選戰很艱辛，感謝鄉親一路相挺，也感謝縣長張麗善、立委林文瑞、張嘉郡、議長黃凱、副議長蔡咏锝，前議長沈宗隆等前輩全力相助，未來一定會全心全力為海線鄉親權益發聲，為雲林的建設打拚，回報每一張支持選票的恩情。