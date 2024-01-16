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紀念鄧麗君 雲林流動藝術饗宴、微醺餐桌登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府將舉辦鄧麗君紀念活動，縣長張麗善（左一）向鄧麗君大哥鄧長安（中）提議要取得授權在央廣虎尾基地播放鄧麗君歌曲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府將舉辦鄧麗君紀念活動，縣長張麗善（左一）向鄧麗君大哥鄧長安（中）提議要取得授權在央廣虎尾基地播放鄧麗君歌曲。記者陳雅玲／攝影

紀念追憶「雲林女兒」歌手鄧麗君，雲林縣府將於27日在虎尾央廣數位影音基地舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌，向鄧麗君優美的歌聲、撫慰人心的精神致敬，並結合鄧麗君出生地園區共同策畫鄧麗君日1月29日音樂會活動。

已逝歌手鄧麗君在雲林出生，縣府自2020年起訂定1月29日為鄧麗君日，並舉辦一系列紀念鄧麗君活動，今年縣府文化觀光處打造「流動藝術饗宴」及「微醺餐桌」兩個活動，將於1月27日下午3時至晚上8時在虎尾央廣數位影音基地舉辦，29日晚上7時在鄧麗君出生地文化園區辦理「雲林的女兒—鄧麗君71千言萬語紀念音樂會」。

縣府今天舉辦宣傳記者會，鄧麗君的大哥鄧長安、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長李堃玄均到場，雲林縣長張麗善表示，央廣基地已經整理好，內有音樂噴泉，整點播放鄧麗君歌曲。

若能再取得授權，在基地周遭整點放送鄧麗君的歌曲，讓基地外的民眾路過就知道來到雲林、鄧麗君的故鄉，可以讓更多人認識鄧麗君。鄧長安當場回應，基金會會全力支持、促成。

文化觀光處長陳璧君表示，近期兩岸情勢一度緊張，鄧麗君美妙歌聲、撫慰人心的特色，又再度令人懷念，今年的紀念活動主題就是用軍中情人的意涵，結合鄧麗君勞軍的時候傳唱的這些歌曲，透過戲劇的方式展演。相關活動報名辦法請參考臉書「慢遊雲林」。

雲林縣府將舉辦鄧麗君紀念活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府將舉辦鄧麗君紀念活動。記者陳雅玲／攝影

雲林 音樂會

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