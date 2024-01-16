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台南「贏地」青年創業平台 民代認為不必死守「溪北」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府經發局贏地創新育成基地舉行年度成果發表圖／台南市經發局提供
台南市政府經發局贏地創新育成基地舉行年度成果發表圖／台南市經發局提供

台南市政府利用原有的台南縣議會空間成立「贏地」創新育成基地，以提供大新營地區創業育成及輔導據點，營運績效常被詬病，市府經發局表示，截至去年底已成功推進46家新創事業運作有成、新成立2家公司、增加就業人數23人，去年參加2023 InnoVEX新創大展、2023沙崙智慧生活周，累計吸引逾5000人關注，創造超過5700萬元的經濟效益。

但議員仍認為營運不如預期，不一定要死守在溪北，可遷到市區或高鐵特區，資源多及交通方便，對年輕人較有吸引力。

經發局表示，贏地創新育成基地是大新營地區重要的創業育成及輔導據點，以永續發展為思維，鏈結地方與中央資源，共同推動創業服務生態系統；提供一站式創業輔導服務，新創公司及團隊不管是找資金、場地或專家，都可在此尋求專家及顧問的協助。

經發局提出贏地成績單，協助多家進駐團隊取得優異成績，如幸福良食，便榮獲Buying Power 社創良品、全國百大經理人、第九屆十大嚴選穀得獎、112年台南市「南得極品」等多項大獎；麥瑞克斯獲選食品工業發展研究所112年度「銀髮友善食品」；易奇亞國際行銷取得產品新型專利；溪北文化申請國發會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」獲選；天勳資訊爭取「擴大中小企業5G創新服務應用計畫實證案 第二梯次」，通過第一階段評選；艾洛伊遊戲設計團隊，參加2023 RV Select國際募資競賽，爭取國際創投資金；協助四家進駐新創團隊，於貝殼放大平台募資成功；協助一家輔導單位取得青年創業貸款等。

市府指出，贏地作為大台南溪北地區創業培育的重要據點，設立的3年多來，也積極培育創新創業人才，與中小企業及新創署、中小企業服務團、地方創生辦公室、SBIR辦公室，共同努力，推動在地企業轉型、媒合多方資源，開辦的課程、交流、活動、技術展示都有相當不錯的成效，歡迎各界今年繼續鼓勵及支持。今年預計再次召開進駐審查會，可洽(06) 633-6777，由專人提供諮詢及協助。

市議員蔡育輝指出，縣市合併後，位在新營區的民治市政中心逐漸被弱化，工商業也逐漸沒落，他常去贏地辦公室幾乎都沒有什麼人，不一定要死守在溪北，建議市府要設停損點，若再無起色就不要再投下資金，不如改到市區永華市政中心或高鐵特定區沙崙綠能智慧城成立基地，對年輕人才有吸引力，達到真正幫助青年創業的成效。

台南市政府經發局贏地進駐廠商潮玩具星球，將於1月20-21日在大台南會展中心舉辦「台南國際玩具博覽會」。圖／台南市經發局提供
台南市政府經發局贏地進駐廠商潮玩具星球，將於1月20-21日在大台南會展中心舉辦「台南國際玩具博覽會」。圖／台南市經發局提供

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