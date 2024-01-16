送信傳奇！郵差破解殘缺信息 順利傳遞來自德國的耶誕祝福

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

嘉義郵局今年初接獲1封來自德國的英文信件，只有寫成功街卻沒有門號，為完成任務務郵務士王國旭不斷思索信封上的片段訊息，多日後在快放棄的同時，被他悟出答案，這封信昨天順利送到成功國小師生手中。王國旭說，雖然晚了好幾天，但總算解開謎底傳遞來自德國耶誕祝福「很有成就感」。

嘉義郵局今年1月3日收到這封來自德國的英文郵件，收件人寫著英文名，潦草字跡住址寫著成功街，但是沒有門號，信封上雖然有著505數字，但是成功街最多100多號，由於上面有著耶誕老人郵戳，王國旭想收件人期望收到祝福心情，或許也是名小朋友殷殷期盼，他不斷檢視信封上的蜘絲馬跡思索，經過多日在快放棄的同時，他突然想到「耶誕老人、小朋友、成功街 、學校、班級」，最後竟被他悟出答案，這封信昨天順利送到成功國小。

他滿心歡喜地說，郵件上有耶誕老人郵戳想必是與耶誕節祝福有關，接著聯想到小朋友，有可能是英文老師教導小學生寫英文耶誕賀卡寄到國外的回信，成功街15號就是成功國小，信件上的「CLASS 505」就是5年5班！

昨天上午王國旭將這封信順利送到學校，心情十分愉快，王國旭說，有點像「柯南」從蛛絲馬跡找答案，很有成就感。他也將這心情以「聖誕老人累壞了！」為題PO在臉書上和大家分享，有網友說「你才是耶誕老人」。

進入郵局工作近26年，以前也曾遇過不少郵件缺少訊息難以投遞狀況，他都盡量從片斷訊息中尋找可能的收件人，畢竟每封信都是個期盼、希望與祝福。

王國旭PO文內容：

聖誕老人累壞了！ 於2024/01/03收到一封從德國寄來的郵件，封面書寫著嘉義市成功街505，但是成功街不長，沒有此號碼。 然而吸引我的是這封郵件從德國聖誕老人寄出：很特別，便試著訪查，心想這可能乘載著來自遠方---德國，聖誕老人捎來的問候與祝福，也或者是住在成功街某一位小朋友，殷殷期盼著聖誕老人寄來的回信。 經過多日皆無進展，在快放棄的同時，突發奇想『聖誕老人、小朋友、成功街 、學校、班級』，最後竟被我悟出答案~哈哈 ，原來聖誕老人太累了，少寫了No 15，真開心……