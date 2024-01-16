虎尾補選 鎮代會主席參戰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選立委，2月1日就職，因鎮長剩餘任期超過2分之1，懸缺須在3個月內完成補選，虎尾鎮民代表會主席林嘉弘昨天宣布參選，表示他過去監督虎尾鎮公所施政，最了解地方需求，是最能無縫接軌持續推動建設的人選；民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，綠營在虎尾補選一戰不會缺席，已在討論人選及徵詢。

53歲林嘉弘原在虎尾警分局偵查隊服務，後由警轉政，將以無黨籍投入虎尾鎮長補選，昨在丁學忠、多名鎮代及里長陪同下開記者會，他說，丁學忠鎮長任內，他與丁走遍虎尾、最了解丁的施政方向，對公所每一課室的業務也都很清楚，未來還能配合丁立委跟縣長推動建設。

丁學忠17年來從鎮代會主席當到鎮長，他強力推薦林嘉弘，指出相信林能把鎮長職務發揮淋漓盡致，自己在立法院也會協助地方，相信虎尾會再有一波大進步。

虎尾鎮里長聯誼會長、三合里長林坤泉說，會全力支持林嘉弘，創造虎尾第二波繁榮。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，鎮長補選之戰內部已在討論人選及徵詢，待取得共識就會公布。

縣府民政處副處長陳良駿說，依地方制度法規定，虎尾鎮長請辭後，將於3個月內將完成虎尾鎮長補選，預計4月底前完成補選。