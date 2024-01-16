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雲林青創補助最高200萬 嘉縣租金補貼加碼3600
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為照顧年輕人、減輕青年生活負擔，嘉義縣今年推出青年租屋加碼補貼，符合去年300億元中央擴大租金補貼專案計畫者，縣府加碼1年最高3600元補助，2月20日起開放申請1個月；雲林縣府推出青年創業補助金，即日起至2月底止受理申請，有最高補助30萬元「微創型」及200萬元「專案型」方案。
嘉縣府勞青處指出，嘉縣去年申請中央租金補貼約8000戶，因須居住且設籍在嘉縣才符合資格，再加上年齡限制45歲以下，預估明年有1500人能領到縣府加碼3600元，而嘉縣租屋租金行情落在每月5千元至7千元，補貼金額與中央計畫合計不可超過實際租金。
返鄉工作的陳姓男子說，戶籍原本就在嘉縣，去年申請到中央擴大租金補貼，對租金減免很有幫助，今年會再提出申請，「3600元對生活不無小補」。
雲縣府2022年開辦青年創業補助金，迄今協助22名青年實踐創業構想，縣府昨宣傳今年計畫，28歲徐健傑分享，前年11月申請到30萬元創業補助金成立農產行銷公司，縣府派團隊輔導，提醒諸多創業過程中的盲點，目前公司提供咖啡教學、體驗及咖啡豆批發，去年底2個月的營業額突破100萬元。
縣府勞動暨青年事務發展處表示，微創型與專案型的創業資金補助可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等，本月在北港、虎尾、斗六舉辦多場巡迴說明會，另29日在縣府勞青處的臉書粉專辦線上說明會，詳情可上網站「雲青創業金站」。
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