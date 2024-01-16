台南走春賞燈 交通疏運計畫出爐

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南是觀光熱區，春節期間又將辦台灣燈會，市府估計假日最多有45萬人次湧入，民眾憂心安平區恐塞爆，市府昨天發布交通運輸計畫，安平燈區的林默娘公園周邊道路將管制做行人徒步區、讓機車臨停等，高鐵燈區也有5條道路供徒步。有議員建議，相關路線管制要提供給圖資公司，以利導航；市府表示，市府相關網站都能查閱交通資訊。

副市長葉澤山說，適逢「台南400」，例行性活動也都擴大舉辦，2024台灣燈會在台南規畫安平燈區2月3日至3月10日、高鐵燈區2月24日元宵節至3月10日；另，1月21日在新營有吉米大型藝術裝置展，接著有天鵝湖、月津港燈節等活動，2月3日安平燈區開展當天有明華園媽祖大戲，而高鐵燈區部分另有蘭花展，加上許多廟宇都有大型慶典，精彩可期。

交通局長王銘德說，安平燈區開展時，林默娘公園周邊安億路、慶平路、光州路、運河路等將管制，做為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，且增闢臨時停車場汽車5千多席、機車7千多席，包括四草大道至觀夕平台周邊、永華路市府周邊，都有接駁車接送；騎機車民眾可從光州路與安億路的交叉口進入億載金城南邊的安億路停車。

交通局也表示，高鐵燈區預期觀展人潮可能溢流至周邊道路，將管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道、武當路的站區南路至歸仁12路、高鐵一路，做為行人徒步區及接駁車專用道；開車者請從大潭交流道銜接高發二路，可直達臨時停車場，有近6千席停車格，騎機車可停高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等。

市議員穎艾達利建議，把路線管制及調整單行道資料提供給圖資公司，也要標示接駁站、廁所、停車區等，以利遊客導航找到最便捷的交通路線。