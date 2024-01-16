湖美商展重啟 嘉掀夜市大戰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

嘉義市掀起夜市大戰，湖美夜市重啟爐灶吸引人潮，老牌嘉樂福夜市調降租金、增為一周開6天，彌陀夜市暫不變，目前嘉市剩周一沒夜市，文化路商圈則每天都可逛。另，嘉樂福、彌陀夜市存在已久，未有申請民營攤販集中場，兩夜市都將申請，朝向合法化。

湖美夜市去年5月開幕就因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭開罰後暫時落幕，在附近選新址並獲市府審核通過，本月6日起試營運，每周三、五、六營業，入口掛出「湖美商展」，商展喚起市民早年情感。

22年歷史的嘉樂福夜市吳經理指出，調整租金減少攤商負擔，原本營業周四到周日，今年起改為周二到日，增加的周二和三將有包括門口左右2攤烤肉攤在內，許多攤位會自主營業，且目前因鐵路高架化工程部分路口封閉，待完工後進行整體規畫，屆時會呈現不同風貌吸引人潮。

東區立仁路的彌陀夜市是許多在地人喜歡吃平價美味小吃的去處，張姓場主說，彌陀夜市有20年歷史，目前仍維持每周三、五營業。

市議員鄭光宏認為，市府要輔導夜市成立管理機制，甚至依各自不同的區位條件發展成不同的特色夜市，湖美夜市因吸引滿滿人潮，接獲不少周邊居民的陳情停車、噪音、環境衛生等問題。市府表示，會督促和輔導。