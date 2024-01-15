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連16年寒冬助社區弱勢 南市官田慈聖宮送暖

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，與會志工們協助忙分配物質發放。記者謝進盛／攝影
台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，與會志工們協助忙分配物質發放。記者謝進盛／攝影

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年關近，台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，廟方連續16年來默默行善，累積金額預估逾300萬元，希望發揚奉祀的神農大帝救世精神，造福更多苦難民眾。

官田慈聖宮發放對象包括官田里低收入、中低收入戶、邊緣戶、單親媽媽、獨居長者共40戶，每戶紅包現金1200元及愛心物資包括衛生紙、麥片、沙拉油等日常必需品，總價值逾3000元，廟方也另贊助鄰近官田國小弱勢孩童課後輔導4萬元，陽明工商籃球隊培訓經費2萬元，共捐助18萬600元。

與會的官田區長黃炳元說，官田慈聖宮長期關懷地方，讓弱勢家庭感受社會溫暖。

「感謝慈聖宮長期照顧弱勢學子」官田國小校長陳慶林說，這些善款將作為弱勢學生的課業輔導、社團活動使用；而陽明工商籃球隊在慈聖宮經費贊助，球隊勇奪南市高中職比賽冠軍，球員也都考上理想的科大，廟方相當欣慰。

本身是中醫師的慈聖宮主委陳俊銘16年帶領廟方人員默默關懷地方，估計金額逾300萬元，他表示，善款都由信眾小額捐款得來，連官田農會、中油官田站也捐贈洗衣精，公益意義大，希望拋磚引玉，讓社會多多關懷弱勢者。

台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，廟方連續16年愛心不墜。記者謝進盛／攝影
台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，廟方連續16年愛心不墜。記者謝進盛／攝影

愛心 衛生紙 醫師

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