連16年寒冬助社區弱勢 南市官田慈聖宮送暖

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

年關近，台南官田慈聖宮今發放愛心物質及善款給社區弱勢者，廟方連續16年來默默行善，累積金額預估逾300萬元，希望發揚奉祀的神農大帝救世精神，造福更多苦難民眾。

官田慈聖宮發放對象包括官田里低收入、中低收入戶、邊緣戶、單親媽媽、獨居長者共40戶，每戶紅包現金1200元及愛心物資包括衛生紙、麥片、沙拉油等日常必需品，總價值逾3000元，廟方也另贊助鄰近官田國小弱勢孩童課後輔導4萬元，陽明工商籃球隊培訓經費2萬元，共捐助18萬600元。

與會的官田區長黃炳元說，官田慈聖宮長期關懷地方，讓弱勢家庭感受社會溫暖。

「感謝慈聖宮長期照顧弱勢學子」官田國小校長陳慶林說，這些善款將作為弱勢學生的課業輔導、社團活動使用；而陽明工商籃球隊在慈聖宮經費贊助，球隊勇奪南市高中職比賽冠軍，球員也都考上理想的科大，廟方相當欣慰。