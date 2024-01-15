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台灣燈會2月登場 台南公布交通疏運計畫

中央社／ 台南15日電

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台南市政府今天公布2024台灣燈會活動期間及春節連續假期交通疏運計畫，呼籲市民及遊客多使用大眾運輸工具及活動接駁車，並預先規劃行程，輕鬆暢遊台南。

台南市副市長葉澤山下午在交通疏運計畫發布記者會中表示，台南市被英國國家地理雜誌及美國有線電視新聞網（CNN）列入2024年值得造訪城市，加上正逢台南400，今年的過年行春特別精彩，不但有台灣燈會，還有月津港燈節、幾米的大型裝置藝術展覽等一連串精彩活動。

葉澤山指出，台灣燈會安平燈區展期從2月3日至3月10日，包含農曆春節假期，高鐵燈區展期則自2月24日元宵節至3月10日，預計將吸引大量人潮，市府與各相關單位以及民間運輸業者合作，共同規劃交通運輸方案，一定讓民眾滿意。

台南市政府交通局長王銘德表示，2月3日起安平燈區開展，林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路、光州路、運河路等將管制為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，在地居民可攜帶可供識別證件，經交管人員辨識後進入管制區。

他說，外地遊客或鄰近各火車站沿線民眾，建議搭乘火車於台南車站出站後，轉乘活動接駁車「台南火車站線」抵達安平燈區，自行開車民眾則可停放至觀夕平台周邊或永華路市府周邊，再轉搭接駁車到達安平老街及燈區；騎機車者可由光州路與安億路口進入億載金城南邊的安億路停車，合計將提供汽車停車5000餘席、機車停車7000餘席。

王銘德表示，2月24日開展的高鐵燈區，因預期觀展人潮眾多，將管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道及武當路（站區南路至歸仁12路）、高鐵一路，作為行人徒步區及接駁車專用道，因高鐵燈區緊鄰高鐵台南站及台鐵沙崙站，民眾可多利用雙鐵運輸，免去塞車之苦。

他說，從市區方向出發者，可搭乘H31市府快線與62平實快線抵達高鐵燈區轉運站。自行開車者可由台86線大潭交流道銜接高發二路，直達新闢的燈會臨時停車場，有近6000席停車格位，騎機車則可依指示停放高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等。

王銘德指出，相關交通資訊可透過燈會官網https://2024taiwanlanternfestival.org/、台南市政府交通局網站https://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/查詢。

台南 台灣燈會 高鐵

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