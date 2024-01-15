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春節期間要注意這點！台南停車前先詳閱費率告示 避免衍生爭議

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局今天發布春節7天連假期間的公車班次與計程車收費資訊。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今天發布春節7天連假期間的公車班次與計程車收費資訊。圖／台南市交通局提供

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台南市交通局今天發布春節7天連假期間的公車班次與計程車收費資訊，春節連假期間大台南公車依假日班表行駛；計程車從2月5日至2月14日每趟加成50元，因已計入計費表，乘客只要依計費表顯示支付車資即可。另，停車前請先詳閱停車費率告示，避免爭議。

交通局表示，2月9日 （除夕） 當天晚上7點後大台南公車班次取消，但服務高鐵台南站的H31、62及嘉義站的黃9、黃16-1、橘9及橘9-1等6條路線仍正常營運。春節及假日期間，持市民卡可免費搭乘市區公車0~99、901、902路（33、61及高鐵快捷公車除外），持電子票證搭乘台灣好行「33、61、88、99、山博行線」享半價優惠（88、99若用市民卡則屬前述免費），雙層巴士優惠價24小時票300元（台南市民持市民卡99元）。

其餘幹支線公車、小黃公車及高鐵快捷公車依里程計費，仍維持基本里程免費及轉乘優惠。民眾若有疑問，可電洽府城客運（06）221-9177、興南客運（06）263-6637、新營客運（06）632-2513、漢程客運（0800-889-116）詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站（http://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：（06）299-8484（我坐坐巴士巴士）。

計程車費率部分，2月5日至2月14日屬春節加成期間，因每趟50元的加成費用已計入計費表，乘客按計費表顯示支付車資。春節期間停車收費方式，路邊停車格及人工開單路外停車場2月9日（除夕）至2月12日（初三）暫停收費，委託民營58處停車場則維持照常收費。

交通局提醒民眾進場前務必詳閱停車費率告示，或出門前先查詢台南市政府交通局官網或台南好停車App，確認是否為高費率停車場，避免被收取高額停車費衍生爭議。

公車 台南 春節

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