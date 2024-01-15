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台塑企業送3千元大紅包 雲彰7鄉鎮1337戶弱勢家庭受惠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業今年由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3千元，雲彰7鄉鎮1337戶低收入戶都將在過年前收到這個大紅包。圖／台塑企業麥寮管理部提供
台塑企業今年由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3千元，雲彰7鄉鎮1337戶低收入戶都將在過年前收到這個大紅包。圖／台塑企業麥寮管理部提供

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台塑企業自2011年開始辦理三節低收入戶關懷活動至今不曾間斷，今年由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3千元，雲彰7鄉鎮1337戶弱勢家庭都將在過年前收到這個大紅包

台塑企業自2011年起辦理三節低收入關懷活動，今年春節慰問活動，由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3000元慰問金及清潔禮盒1份，包括麥寮、台西、四湖、褒忠、東勢、崙背、彰化大城鄉，7鄉鎮共1337戶受惠。

台塑企業與雲林縣紅十字會合作，2012年起每年補助麥寮鄉與台西鄉獨居老人、邊緣戶與弱勢家戶送餐到府，今天台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、台西鄉長李文來及紅十字會副總幹事雅苹今化身「一日送餐員」，騎機車與送餐志工一同到弱勢家戶中送上春節紅包與清潔禮盒。

蔡建樑表示，即日起至24日進行慰問金及禮盒發送與關懷，讓在地弱勢家庭可以感受到社會的溫暖，更藉由關懷過程中，由紅十字會專業人員提供長照服務諮詢及轉介，增添軟性的照顧服務。

台塑企業今年由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3千元，雲彰7鄉鎮1337戶低收入戶都將在過年前收到這個大紅包。圖／台塑企業麥寮管理部提供
台塑企業今年由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3千元，雲彰7鄉鎮1337戶低收入戶都將在過年前收到這個大紅包。圖／台塑企業麥寮管理部提供

紅十字會 紅包 弱勢家庭

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