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台南眷村年貨大街美食集結 好滋味都在這裡！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影

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台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有，且每天上午都有200個眷村包子相贈，另還有街頭藝人表演、摸彩活動，吃美食、買年貨，還可能抽中電視、電冰箱等大獎。

為重現美食特色及讓更多人了解眷村文化，南市議員林美燕邀集南瀛眷村文化館、南區新生里、南區公所及各眷村，舉辦年貨大街活動。林美燕說，臘肉迴盪在眷村裡的香味，用聞的就讓人食指大動，早期到眷村，商家吆喝著山東大餅、槓子頭、窩窩頭等麵食，至今仍讓人難忘，藉由年貨大街，集結這些兒時常吃的美食，希望讓更多人重溫美食記憶，同時也是文化傳承。

雲南火腿、甜酒釀、豆腐乳、臘肉、獅子頭、鹹豬肉、桑葚糕等數十種多樣化眷村美食都將在年貨大街現身，此次活動以熱情、溫馨、包容、關懷為主軸，除提供攤位讓公益團體免費義賣，也帶來年節的熱鬧、熱情與歡樂。另，活動期間每日上午10點發送200個眷村包子。年貨大街於健康路市立棒球場旁的棒球大道舉行，時間從上午9點到晚上9點。

台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有，且每天上午都有200個眷村包子相贈。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有，且每天上午都有200個眷村包子相贈。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影
台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有。記者鄭惠仁／攝影

年貨大街 眷村 美食

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