台南眷村年貨大街美食集結 好滋味都在這裡！

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有，且每天上午都有200個眷村包子相贈，另還有街頭藝人表演、摸彩活動，吃美食、買年貨，還可能抽中電視、電冰箱等大獎。

為重現美食特色及讓更多人了解眷村文化，南市議員林美燕邀集南瀛眷村文化館、南區新生里、南區公所及各眷村，舉辦年貨大街活動。林美燕說，臘肉迴盪在眷村裡的香味，用聞的就讓人食指大動，早期到眷村，商家吆喝著山東大餅、槓子頭、窩窩頭等麵食，至今仍讓人難忘，藉由年貨大街，集結這些兒時常吃的美食，希望讓更多人重溫美食記憶，同時也是文化傳承。