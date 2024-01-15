免貸款免利息 雲林縣青年創業補助金最高200萬元即日起開放申請

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雲林縣政府2022年開辦青年創業補助金，鼓勵青年創業，最高補助30萬元「微創型」及200萬元「專案型」的創業資金補助，迄今已協助22名青年實踐創業構想，今年青年創業補助金計畫開跑，即日起至2月底止受理申請，呼籲青年勇敢實踐創業目標。

允能風力發電2022年捐助雲林縣1億元青年創業補助金，迄今已成功幫助22位青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐其創業構想。

今年28歲的徐健傑分享，他在前年11月申請到30萬元創業補助金，成立順水農產行銷有限公司，縣府派團隊輔導創業，提醒諸多創業過程中的盲點，目前公司提供咖啡教學、體驗及咖啡豆批發，去年11月至12月營業額已經突破一百萬元。

縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助新台幣30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。

為讓青年瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，將舉辦多場巡迴說明會(1月16日北港場、1月20日虎尾場、1月23日斗六場)，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，另有1場線上說明會(1月29日，直播平台：雲林縣政府勞動暨青年事務發展處臉書專頁)。

該計畫不僅提供青年創業資金上的挹注，更以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年，雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣的青年創業補助金不是貸款，免利息免還款，能夠提供青年朋友更實質的創業協助，呼籲青年勇敢築夢。