嘉縣陪伴青年走出低潮 15至30歲1年可申請3次免費諮商

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近年心理健康逐漸受重視，嘉義縣心理健康方案去年陪伴將近300名年輕人，走出人生低潮、找到希望，縣府今年持續推動心理健康方案，提供15至30歲年輕族群每人3次免費諮商，包括4間合作醫院及18鄉鎮市衛生所，以及嘉義縣社區心理衛生中心，都設有諮商服務站可洽詢。

嘉義縣衛生局指出，今年持續推動「15至30歲年輕族群心理健康方案」，提供年輕族群每人3次的免費心理諮商服務，鼓勵年輕朋友，如有心理困擾，應勇於尋求協助，說出心聲，歡迎電洽嘉義縣社區心理衛生中心05-3621150或洽心理諮商機構聯繫預約。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣共有4家諮商機構參加心理健康支持方案，包括大林慈濟醫院、台中榮總灣橋分院、款待心理諮商所及敬重自我存在心理諮商中心，15至30歲年輕族群一年補助3次免費心理諮商，嘉義縣社區心理衛生中心也有免費心理諮商服務，可撥打專線05-3621150。

趙紋華也說，每個人都會面臨壓力或生活困擾，心理諮商可幫助自我覺察、傾訴情緒、釐清想法，除參與衛生福利部心理健康支持方案的4家機構外，嘉義縣社區心理衛生中心及18鄉鎮市衛生所，也設有諮商服務站，就近提供諮詢服務，一通電話陪伴您走出低潮。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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