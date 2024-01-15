聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣陪伴青年走出低潮 15至30歲1年可申請3次免費諮商
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
近年心理健康逐漸受重視，嘉義縣心理健康方案去年陪伴將近300名年輕人，走出人生低潮、找到希望，縣府今年持續推動心理健康方案，提供15至30歲年輕族群每人3次免費諮商，包括4間合作醫院及18鄉鎮市衛生所，以及嘉義縣社區心理衛生中心，都設有諮商服務站可洽詢。
嘉義縣衛生局指出，今年持續推動「15至30歲年輕族群心理健康方案」，提供年輕族群每人3次的免費心理諮商服務，鼓勵年輕朋友，如有心理困擾，應勇於尋求協助，說出心聲，歡迎電洽嘉義縣社區心理衛生中心05-3621150或洽心理諮商機構聯繫預約。
衛生局長趙紋華說，嘉義縣共有4家諮商機構參加心理健康支持方案，包括大林慈濟醫院、台中榮總灣橋分院、款待心理諮商所及敬重自我存在心理諮商中心，15至30歲年輕族群一年補助3次免費心理諮商，嘉義縣社區心理衛生中心也有免費心理諮商服務，可撥打專線05-3621150。
趙紋華也說，每個人都會面臨壓力或生活困擾，心理諮商可幫助自我覺察、傾訴情緒、釐清想法，除參與衛生福利部心理健康支持方案的4家機構外，嘉義縣社區心理衛生中心及18鄉鎮市衛生所，也設有諮商服務站，就近提供諮詢服務，一通電話陪伴您走出低潮。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言