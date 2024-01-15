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海線50戶弱勢家庭受邀圍爐 北台中家扶弱勢童寫卡片感謝獅子會
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農曆過年將到，中英獅子會歲末圍爐送暖，昨天在台中沙鹿館舉辦圍爐活動，招待北台中家扶中心海線50戶166名親子參加，小朋友寫卡片感謝社會溫暖。
中英獅子會歷屆會長秉持社會公益及服務傳承精神，從民國95年開始，每年和北台中家扶中心洽談合力辦理圍爐活動，今年是第19屆。
感受到社會的愛與關懷，參加小朋友們畫出也寫出小卡表達對中英獅子會感謝，阿元寫：「謝謝您們每次辦的活動都非常好玩，我好喜歡。」，婷婷說：「在這裡享受到美味和招待，我和家人心裡都很溫暖。」
中英獅子會會長羅慧卿表示，這些卡片都會年年珍藏、一屆屆的交棒，提醒獅友們莫忘初衷；受幫助的9歲的小言有過動症，阿嬤不辭辛勞常帶著出門、增加學習刺激；國三的阿佳靠單親媽媽，想一圓體育選手的夢想，他們少有機會外出參加活動，這次都珍惜中英獅子會的招待，提前圍爐。
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