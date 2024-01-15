海線50戶弱勢家庭受邀圍爐 北台中家扶弱勢童寫卡片感謝獅子會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

農曆過年將到，中英獅子會歲末圍爐送暖，昨天在台中沙鹿館舉辦圍爐活動，招待北台中家扶中心海線50戶166名親子參加，小朋友寫卡片感謝社會溫暖。

中英獅子會歷屆會長秉持社會公益及服務傳承精神，從民國95年開始，每年和北台中家扶中心洽談合力辦理圍爐活動，今年是第19屆。

感受到社會的愛與關懷，參加小朋友們畫出也寫出小卡表達對中英獅子會感謝，阿元寫：「謝謝您們每次辦的活動都非常好玩，我好喜歡。」，婷婷說：「在這裡享受到美味和招待，我和家人心裡都很溫暖。」