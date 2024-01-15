快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南文賢國中英語列車分享國小 海佃英語書香樂飄揚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活動。圖／文賢國中提供
台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活動。圖／文賢國中提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源分享鄰近國小，今駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活動，藉以慶祝該校圖書館改建完成。活動由文賢國中外師主持，以英文繪本故事、對話交流，營造現場歡樂的學習氛圍，更打開了跨校合作的大門。

文賢國中菲律賓籍外師Reena帶來有趣的英語繪本故事，讓海佃學生不僅能夠提升英語聽力，還啟發他們對於英語學習的動機，擴展國際視野。透過互動，激發了學生們學習英語的積極性，小朋友們熱烈參與回答問題，與外師樂情互動交流，透過跨文化的溝通，讓學生更加自信地運用所學知識的同時，也擴展國際視野。

海佃國小六年級陳姓學生說，活動中必須努力從腦袋裡找出合適的英文句子去跟老師溝通，實際運用課堂上所學，對於口說技巧的提升有很大的幫助。林姓學生也分享，自己英文不太好，但是透過Reena老師很生動的肢體語言，居然也能聽懂故事，很希望上了國中也有如此有趣的英語課。

文賢國中校長陳一仁指出，該校申請教育部擴大外師計畫，成為北區唯一外師駐校的國中，希望以大手牽小手，將這樣的資源分享給鄰近社區的小學，一起努力提升台南學生英語力。

海佃國小校長佘豐賜感謝文賢國中分享這樣的資源，讓學生們可以體驗沉浸式英語學習，也鼓勵學生們透過語言學習認識世界。海佃國小也將借此機會推動圖書館的改進工作，提供更好的學習環境，促進學生們在英語學習上取得更大的進步。

英語 英文 圖書館

延伸閱讀

超唯美浪漫景點！ 韓國首爾自由行景點「星空圖書館」，白天夜晚都好拍

市圖館員的充實一天

盧秀燕選前一天本命區輔選黃健豪 籲：不要選卡台中的人

提升市民閱讀量 南市圖書館寒假借閱冊數加倍

相關新聞

竄升台南第3大站點 新營火車站Youbike擬擴點

微笑單車Youbike在南市新營區建置速度加快，目前已有23處，其中新營火車站點單月使用次數破萬，排名由全市排名第五，竄...

林耿瑋救火22年 獲消防楷模鳳凰獎

嘉義縣消防局第1大隊隊員林耿瑋投身消防22年，歷經台南維冠大樓倒塌搜救等挑戰，在家人支持下把救人當使命，獲得全國消防楷模...

台南七股三股活動中心今動工 瀰漫濃濃政治味

台南市七股區三股里活動中心歷經6次發包後今上午舉行動工典禮，由市長黃偉哲主持，工程預計1年完成，被外界視為民進黨台南市下...

台南文賢國中英語列車分享國小 海佃英語書香樂飄揚

台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源分享鄰近國小，今駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活...

雲林海線立委綠翻藍 虎尾鎮長將補選

雲林國民黨陣營摘下海線立委，加上3席不分區立委，算是大贏家，但總統票開得不理想，掌兵符的縣長張麗善認為，已削減綠營8萬多...

雲林義消楷模表揚 議長黃凱接任義消總隊長

雲林縣消防局今天舉辦義勇消防總隊長就職及消防及義消楷模人員表揚大會，由縣長張麗善頒發義消總隊長聘書給議長黃凱，並感謝義消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。