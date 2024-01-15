台南文賢國中英語列車分享國小 海佃英語書香樂飄揚

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台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源分享鄰近國小，今駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活動，藉以慶祝該校圖書館改建完成。活動由文賢國中外師主持，以英文繪本故事、對話交流，營造現場歡樂的學習氛圍，更打開了跨校合作的大門。

文賢國中菲律賓籍外師Reena帶來有趣的英語繪本故事，讓海佃學生不僅能夠提升英語聽力，還啟發他們對於英語學習的動機，擴展國際視野。透過互動，激發了學生們學習英語的積極性，小朋友們熱烈參與回答問題，與外師樂情互動交流，透過跨文化的溝通，讓學生更加自信地運用所學知識的同時，也擴展國際視野。

海佃國小六年級陳姓學生說，活動中必須努力從腦袋裡找出合適的英文句子去跟老師溝通，實際運用課堂上所學，對於口說技巧的提升有很大的幫助。林姓學生也分享，自己英文不太好，但是透過Reena老師很生動的肢體語言，居然也能聽懂故事，很希望上了國中也有如此有趣的英語課。

文賢國中校長陳一仁指出，該校申請教育部擴大外師計畫，成為北區唯一外師駐校的國中，希望以大手牽小手，將這樣的資源分享給鄰近社區的小學，一起努力提升台南學生英語力。

海佃國小校長佘豐賜感謝文賢國中分享這樣的資源，讓學生們可以體驗沉浸式英語學習，也鼓勵學生們透過語言學習認識世界。海佃國小也將借此機會推動圖書館的改進工作，提供更好的學習環境，促進學生們在英語學習上取得更大的進步。