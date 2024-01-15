林耿瑋救火22年 獲消防楷模鳳凰獎

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

嘉義縣消防局第1大隊隊員林耿瑋投身消防22年，歷經台南維冠大樓倒塌搜救等挑戰，在家人支持下把救人當使命，獲得全國消防楷模鳳凰獎，縣長翁章梁昨在消防節表揚，並說會持續強化科技救災。另，雲林縣長張麗善昨也表揚消防楷模，表示將採購雲梯車、消防衣帽鞋等裝備器材。

林耿瑋說，救災過程中深感水火無情，尤其維冠大樓倒塌時，面對巨大災害現場滿目瘡痍，只能盡自己的微薄之力，與同伴一起深入樓道內搜救，且工作性質太危險，起初家人並不支持，後來妻子轉念，認為消防也算是在做善事，能夠幫助很多人。

翁章梁說，「水裡來，火裡去，是消防人員的共同寫照」，所以一定要提升消防弟兄生命安全，嘉縣消防局持續強化科技救災，購置消防機器人、無人機，也著手興建防災教育中心、提升消防裝備，本月還有43名消防新血報到，可望強化基層戰力。

雲林縣長張麗善出席雲林義勇消防總隊長就職及消防及義消楷模人員表揚大會，共表揚57人、頒發義消總隊長聘書給縣議長黃凱。她說，議會也支持消防局預算和福利，將採購30公尺的雲梯車、300多套消防衣帽鞋等裝備器材，6月虎尾第2消防分隊大樓也將落成啟用，提供好的居住品質，精進防火救災、救護能量。