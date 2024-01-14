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雲林義消楷模表揚 議長黃凱接任義消總隊長
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雲林縣消防局今天舉辦義勇消防總隊長就職及消防及義消楷模人員表揚大會，由縣長張麗善頒發義消總隊長聘書給議長黃凱，並感謝義消和鳳凰消防志工多年來對守護家戶防災安全付出辛勞與奉獻，今年共57人接受表揚。
張麗善表示，議長黃凱一直關心消防救災，議會對消防局預算和福利都很支持，並提升消防救災戰力，將採購30公尺的雲梯車及300多套消防衣帽鞋等裝備器材，6月虎尾第2消防分隊大樓將落成啟用，提供好的居住品質，精進防火救災、救護能量，並投保平安保險從每年每人900元提高至1200元，各項福利和保障大大提升。
黃凱說，接任義消總隊長，任重道遠，期待大家能持續堅守崗位，創造安和樂利的生活環境，不論各種器材設備和福利，議會將全力支持。
消防局長林文山表示，經近年努力，雲林住警器安裝率已達99.8%，並有87件住警器成功示警案例，成功挽救家庭免受祝融之災；近年更推動12導程心電圖機鋪網計畫，達成一救護車一心電圖機的目標，及時將心肌梗塞患者送往醫院治療，OHCA救活率已從過去的7%上升至21%。
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