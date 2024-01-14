快訊

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

圖表／立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠 黃建豪、陳亭妃位居二三

中國大陸品牌手機優勢除了價格還有什麼？網直言「1關鍵」：這樣就贏了

賴清德本命區得票率唯一破五成 綠營：「台南經驗」全國實現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨政府總統候選人賴清德、蕭美琴在台南獲得50.95%得票率，是全台唯一破5成的縣市。本報資料照片
民進黨政府總統候選人賴清德、蕭美琴在台南獲得50.95%得票率，是全台唯一破5成的縣市。本報資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選民進黨賴蕭配拿下正、副總統，台南立委之戰也揮出全壘打，台南競選總部今天強調，面對3腳督的強力夾擊，台南仍做為賴清德最強後盾，總統選票得票率50.95%是全台唯一破5成的縣市，也期待賴清德上任後能把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。

賴清德台南競總表示，台南不分區立委（政黨票）得票率45.97％也是全國最高，加上總統在台南得票率超過5成，台南堪稱扮演守住賴清德的關鍵角色。

競總指出，雖然台南達成3冠王（區域立委票、政黨票、總統票平均最高），但美中不足的是3黨不過半，代表民進黨努力不夠，未來更要以戒慎恐懼心情來謙卑反省，誠實面對新的民意。

台南競總說，賴清德、蕭美琴在台南市活得50萬7011票，得票率50,95%；政黨票民進黨台南市得票數50萬8784票，得票率45.97%。台南各區域立委票數為，賴惠員9萬6662票，得票率60.26%；郭國文9萬7981票，得票率54.93%；陳亭妃13萬2377票，得票率70.14%；林宜瑾10萬4688票，得票率57.48％；林俊憲12萬6248票，得票率76.54%，王定宇8萬9235票，得票率46.91％。

台南 得票率 賴清德

延伸閱讀

賴清德勝選 衛福部優先推健保、人工生殖修法

葛來儀：民進黨3連勝 顯示台灣選擇延續性

賴清德2028最大關卡是「這組合」 郭正亮：不一定能做8年

賴清德勝選 韓政府：盼台海維持和平穩定

相關新聞

有始有終！他從警近40年今「最後一天出勤」 堅守崗位出勤忙選務

台南市白河警分局後壁分駐所長陳進堯，從警近40年，退休在即的他今天是最後一天出勤，如往常堅守崗位忙選務有始有終，地方傳為...

昨晚10點停止競選…87歲陳錦棟用「獅吼功」壓制喇叭聲 把寧靜還民眾

昨晚總統立委選前之夜，嘉義市民主聖地中央噴水圓環成為各陣營決戰點，晚間10點競選已經停止，但往往支持者 太熱情，想喊「卡...

賴清德本命區得票率唯一破五成 綠營：「台南經驗」全國實現

2024大選民進黨賴蕭配拿下正、副總統，台南立委之戰也揮出全壘打，台南競選總部今天強調，面對3腳督的強力夾擊，台南仍做為...

王定宇台南第6選區謝票 問起2026台南市長一局 他這麼說

台南市第6選區立委由民進黨王定宇以8萬9325票順利連任成功，今王定宇展開謝票行程上午在東區，下午則是到南關地區，感謝選...

台南市這裡投票率超高 排隊人龍中午還沒散

近年因南科台南園區發展，在LM特定區內的善化蓮潭里人口持續增加，加上青壯年、年輕族群居多，今天選舉日投票非常踴躍，里內投...

南市百歲人瑞坐輪椅 新住民著母國服裝投票

台南地區今上午豔陽高照，各投開票所投票者絡繹不絕，柳營區102歲陳劉鴛鴦由兒子推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。