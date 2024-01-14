賴清德本命區得票率唯一破五成 綠營：「台南經驗」全國實現

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選民進黨賴蕭配拿下正、副總統，台南立委之戰也揮出全壘打，台南競選總部今天強調，面對3腳督的強力夾擊，台南仍做為賴清德最強後盾，總統選票得票率50.95%是全台唯一破5成的縣市，也期待賴清德上任後能把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。

賴清德台南競總表示，台南不分區立委（政黨票）得票率45.97％也是全國最高，加上總統在台南得票率超過5成，台南堪稱扮演守住賴清德的關鍵角色。

競總指出，雖然台南達成3冠王（區域立委票、政黨票、總統票平均最高），但美中不足的是3黨不過半，代表民進黨努力不夠，未來更要以戒慎恐懼心情來謙卑反省，誠實面對新的民意。

台南競總說，賴清德、蕭美琴在台南市活得50萬7011票，得票率50,95%；政黨票民進黨台南市得票數50萬8784票，得票率45.97%。台南各區域立委票數為，賴惠員9萬6662票，得票率60.26%；郭國文9萬7981票，得票率54.93%；陳亭妃13萬2377票，得票率70.14%；林宜瑾10萬4688票，得票率57.48％；林俊憲12萬6248票，得票率76.54%，王定宇8萬9235票，得票率46.91％。