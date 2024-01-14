賴清德本命區得票率唯一破五成 綠營：「台南經驗」全國實現
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
2024大選民進黨賴蕭配拿下正、副總統，台南立委之戰也揮出全壘打，台南競選總部今天強調，面對3腳督的強力夾擊，台南仍做為賴清德最強後盾，總統選票得票率50.95%是全台唯一破5成的縣市，也期待賴清德上任後能把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。
賴清德台南競總表示，台南不分區立委（政黨票）得票率45.97％也是全國最高，加上總統在台南得票率超過5成，台南堪稱扮演守住賴清德的關鍵角色。
競總指出，雖然台南達成3冠王（區域立委票、政黨票、總統票平均最高），但美中不足的是3黨不過半，代表民進黨努力不夠，未來更要以戒慎恐懼心情來謙卑反省，誠實面對新的民意。
台南競總說，賴清德、蕭美琴在台南市活得50萬7011票，得票率50,95%；政黨票民進黨台南市得票數50萬8784票，得票率45.97%。台南各區域立委票數為，賴惠員9萬6662票，得票率60.26%；郭國文9萬7981票，得票率54.93%；陳亭妃13萬2377票，得票率70.14%；林宜瑾10萬4688票，得票率57.48％；林俊憲12萬6248票，得票率76.54%，王定宇8萬9235票，得票率46.91％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言