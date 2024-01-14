王定宇台南第6選區謝票 問起2026台南市長一局 他這麼說

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市第6選區立委由民進黨王定宇以8萬9325票順利連任成功，今王定宇展開謝票行程上午在東區，下午則是到南關地區，感謝選民們在分票嚴重的情況下能夠給予支持，未來也持續在國會，為地方建設、國防外交等面向為大家服務。而謝票行程前被問起是否會問鼎2026台南市長大選，王定宇表示，現在才2024年初，不要去想那麼遠的事情。

王定宇說，現在才2024年初，不要去想那麼遠的事情。在昨天以前也不曉得現在選舉的結果，現在對民進黨的立委當選人而言，去討論縣市首長是不應該的，現在該做的是把國會守好。

而外界都認為濁水溪以南都是一片綠的情況，如今國民黨在雲林突破奪得一席區域立委。王定宇說「這是民主的常態」，雲林2席立委不久前國民黨也都有任職過， 而雲林海線立委蘇治芬以些微差距落選，覺得很難過，但這就是民主，我們要尊重民主的結果，希望當選的人以蒼生為念。