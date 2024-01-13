台東縣立委即時開票／三腳督激戰…國民黨黃建賓取得領先 「他」排第三

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

台東縣區域立委選舉「三腳督」，民進黨賴坤成、無黨籍劉櫂豪與國民黨黃建賓三人激戰，三人票數從開票之後就呈現拉鋸，在各地投開票所票匭票數陸續開出後，國民黨黃建賓的票數慢慢拉出距離。開票近2小時，黃建賓以1萬4449票取得領先，賴坤成緊追在後，票數差距不大，現任立委劉櫂豪票數排第三。

台東區域立委票數11萬5336人，此次選舉立委六選一，根據台東縣選委會估算，整體投票率約65％。

三人總部在開票不久就湧入眾多支持者，開票近2小時，黃建賓1萬4449票、賴坤成1萬3212票、劉櫂豪1萬0164票。

國民黨立委候選人黃建賓競選設置計票螢幕，候選人黃建賓票數暫時領先，但現場氣氛十分緊張。記者徐白櫻／翻攝 國民黨立委候選人黃建賓競選設置計票螢幕，候選人黃建賓票數暫時領先。記者徐白櫻／翻攝

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