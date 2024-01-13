快訊

笑死！搭機搭船趕投票不稀奇 他竟然騎馬去投票原因曝

投票亂象多！截至中午全台選務發生68件違序違法案件

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市百歲人瑞坐輪椅 新住民著母國服裝投票

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
柳營區102歲陳劉鴛鴦在兒子陳秋夏（戴紅帽子者）推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說，每次選舉都會去投票，柳營區長顏文穗也趕至寒暄。記者謝進盛／攝影
柳營區102歲陳劉鴛鴦在兒子陳秋夏（戴紅帽子者）推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說，每次選舉都會去投票，柳營區長顏文穗也趕至寒暄。記者謝進盛／攝影

台南地區今上午豔陽高照，各投開票所投票者絡繹不絕，柳營區102歲陳劉鴛鴦由兒子推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說，「每次選舉都會去投票」。來自北越曾是「將軍的女兒」的柳營區新住民宋氏梅，更穿著越南傳統服裝投下神聖一票。

陳劉鴛鴦家住柳營區太康里，上午10點多由兒子陳秋夏推著輪椅來到太康國小211投開票所投票，她面頰紅潤，精神氣色看起來非常好，與柳營區長顏文穗寒暄，陳劉鴛鴦說，每次只要有投票都會來投，陳秋夏說，媽媽養生之道就是飲食清淡，葷素不均，常喝水，不吃冰的東西。

柳營區44歲越南籍新住民宋氏梅，目前是南市新向陽協會總幹事，今天上午穿著華麗越南服飾前往投票。

老家在北越的宋氏梅，父親是將軍，無法忍受嚴厲管教，高中畢業後20多歲來台灣工作，認識先生結婚，育有2子，而成為台灣公民後，這次已是她第3次參與投票，她說，很珍惜投票的機會，也是民主的可貴。

來自北越曾是「將軍的女兒」的柳營區新住民宋氏梅，穿著越南傳統服裝投下神聖一票。記者謝進盛／攝影
來自北越曾是「將軍的女兒」的柳營區新住民宋氏梅，穿著越南傳統服裝投下神聖一票。記者謝進盛／攝影

投票 新住民 人瑞 台南

延伸閱讀

黃偉哲陪賴清德完成投票 南市上午投票情況曝

台南傳國中生帶刀到校畫傷同學手臂 南市教育局證實並採取行動

提升市民閱讀量 南市圖書館寒假借閱冊數加倍

嘉義縣今年祭出1100份禮券 鼓勵新住民抽血篩檢結核病

相關新聞

台南市這裡投票率超高 排隊人龍中午還沒散

近年因南科台南園區發展，在LM特定區內的善化蓮潭里人口持續增加，加上青壯年、年輕族群居多，今天選舉日投票非常踴躍，里內投...

南市百歲人瑞坐輪椅 新住民著母國服裝投票

台南地區今上午豔陽高照，各投開票所投票者絡繹不絕，柳營區102歲陳劉鴛鴦由兒子推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說...

台鐵高鐵嘉義站出現返鄉投票人潮 總統立委投票踴躍

嘉義縣市上午天氣晴朗，台鐵及高鐵嘉義車站昨天傍晚湧現返鄉投票人潮，許多投票所上午就出現排隊領選票人龍。嘉義市選委會說，投...

改善吃飯攪沙 濁水溪防治揚塵見效

雲林縣濁水溪揚塵自2018年開始展開跨部會與地方聯手防治，透過噴灑三仙膠、鋪設文蛤殼、霧砲除塵等多管齊下，去年揚塵事件降...

台南新營 將增2大型停車場

台南市新營區人口近7.5萬人，是溪北區的行政中心，民眾常為停車問題困擾，市府除祭出停車格收費，也將再開闢2座大型停車場，...

嘉市5項新福利 助攻生育率

因應晚婚少子化，嘉義市政府新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠昨天上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢等人公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。