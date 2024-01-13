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南市百歲人瑞坐輪椅 新住民著母國服裝投票
台南地區今上午豔陽高照，各投開票所投票者絡繹不絕，柳營區102歲陳劉鴛鴦由兒子推著輪椅完成開票，耳聰目明的她精神飽滿笑說，「每次選舉都會去投票」。來自北越曾是「將軍的女兒」的柳營區新住民宋氏梅，更穿著越南傳統服裝投下神聖一票。
陳劉鴛鴦家住柳營區太康里，上午10點多由兒子陳秋夏推著輪椅來到太康國小211投開票所投票，她面頰紅潤，精神氣色看起來非常好，與柳營區長顏文穗寒暄，陳劉鴛鴦說，每次只要有投票都會來投，陳秋夏說，媽媽養生之道就是飲食清淡，葷素不均，常喝水，不吃冰的東西。
柳營區44歲越南籍新住民宋氏梅，目前是南市新向陽協會總幹事，今天上午穿著華麗越南服飾前往投票。
老家在北越的宋氏梅，父親是將軍，無法忍受嚴厲管教，高中畢業後20多歲來台灣工作，認識先生結婚，育有2子，而成為台灣公民後，這次已是她第3次參與投票，她說，很珍惜投票的機會，也是民主的可貴。
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