台鐵高鐵嘉義站出現返鄉投票人潮 總統立委投票踴躍

嘉義縣市上午天氣晴朗，台鐵及高鐵嘉義車站昨天傍晚湧現返鄉投票人潮，許多投票所上午就出現排隊領選票人龍。嘉義市選委會說，投開票計票順利，預估晚間8點以前完成全部開計票，選舉結果揭曉。選務人員說，天氣好，選民出席踴躍，投票率將提高。

嘉市最多選民投票所在第148投開票所：興嘉國小二年1班教室，人數最多1593人；選民最少第30投開票所：九華山地藏庵菩提樓2館1樓教室、647人：東區93個投票所（內含一個原住民投票所），西區105個（內含一個原住民投票所），共計198個投票所。投開票選監等工作人員、員警、協勤義警，共2718人。

高鐵嘉義站昨天傍晚出現返鄉人潮，高鐵統計，截至昨天上午11點止，選舉疏運期間昨天到15日4天，共約42萬4千人次完成訂票。高鐵加強服務疏運期間，旅客返鄉投票及出遊需求，總計4天提供719班次列車，選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）。