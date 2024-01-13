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台鐵高鐵嘉義站出現返鄉投票人潮 總統立委投票踴躍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣市上午天氣晴朗，許多投票所上午就出現排隊領選票人龍。記者魯永明／攝影
嘉義縣市上午天氣晴朗，許多投票所上午就出現排隊領選票人龍。記者魯永明／攝影

嘉義縣市上午天氣晴朗，台鐵及高鐵嘉義車站昨天傍晚湧現返鄉投票人潮，許多投票所上午就出現排隊領選票人龍。嘉義市選委會說，投開票計票順利，預估晚間8點以前完成全部開計票，選舉結果揭曉。選務人員說，天氣好，選民出席踴躍，投票率將提高。

嘉市最多選民投票所在第148投開票所：興嘉國小二年1班教室，人數最多1593人；選民最少第30投開票所：九華山地藏庵菩提樓2館1樓教室、647人：東區93個投票所（內含一個原住民投票所），西區105個（內含一個原住民投票所），共計198個投票所。投開票選監等工作人員、員警、協勤義警，共2718人。

高鐵嘉義站昨天傍晚出現返鄉人潮，高鐵統計，截至昨天上午11點止，選舉疏運期間昨天到15日4天，共約42萬4千人次完成訂票。高鐵加強服務疏運期間，旅客返鄉投票及出遊需求，總計4天提供719班次列車，選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）。

台鐵嘉義車站也出現返鄉人潮，昨天台鐵啟動選舉疏運共4天，投入新車及運能，全線加開各級列車總計83列次，至昨天下午1點30分，全線對號列車售出31萬6千張車票，整體平均售票率約5成3，預估最高日均運量將達75萬8千人，超過109年總統選舉的71萬7939人及111年九合一選舉的60萬600人。

高鐵嘉義站昨天傍晚出現返鄉人潮。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站昨天傍晚出現返鄉人潮。記者魯永明／攝影

嘉義 高鐵 投票

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