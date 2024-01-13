快訊

超商年菜大戰 回饋、折扣連發 消費者可省上千元

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

跆拳道／羅嘉翎喜獲巴黎奧運門票 先安心養傷

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲一早前往永康區姑婆廟投票也要排隊。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲一早前往永康區姑婆廟投票也要排隊。圖／台南市政府提供

台南市晴朗好天氣，8時開始投票，不少投開票所外已大排長龍，台南市長黃偉哲也排隊投票，黃偉哲請市民積極履行公民義務；台南市選委會上午接獲安南區713投開票所，有80歲男子攜帶手機入內講電話，經工作人員制止不聽，違反相關規定將依法裁處。

黃偉哲表示，民主得來不易，投票是每位公民的義務與權利，也是民主社會的具體展現，台南市今天天氣很好，對提高投票率有正向幫助，鼓勵民眾踴躍行使公民權，用神聖的一票共同實踐國家的民主建設，為國家和社會發展做出明智的選擇，期盼今天各地投票所都運作順暢，保障選舉的公平公正。

台南市共設1548個投開票所，較2022九合一大選1540個增加8個投開票所，永康區、安南區為最大票倉，投開票所選舉人最多的是東區崇學國小2018人，最少的是龍崎區大溪清水宮137人。不少投開票所一早大排長龍，不少人趁著好天氣，全家一起出門投票後，就要外出去旅遊，上午10時整體投票情形大致順暢。

台南市選委會上午接獲安南區投票所，有80歲男性民眾攜帶手機入內，遭工作人員發現，將蒐集相關事證，提請監察小組會議議決後，陳報委員會議，依法裁罰。選委會說，如攜帶未關閉電源之手機進入投票所，會處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾注意手機必須關機，才能帶入投票所。

根據台南市選委會統計，台南市總統副總統選舉人人數為156萬7432人，立委不分區選舉人人數156萬8339人，立委區域選舉人人數為155萬5962人，第1選舉區24萬5226人，第2選舉區25萬4767人，第3選舉區27萬260人，第4選舉區25萬9650人，第5選舉區26萬5687人，第6選舉區26萬372 人，平地原住民選舉人2927人，山地原住民選舉人3389人。

投票日台南晴朗好天氣，不少人一大早就出門投票，有的投開票所還大排長龍。記者吳淑玲／攝影
投票日台南晴朗好天氣，不少人一大早就出門投票，有的投開票所還大排長龍。記者吳淑玲／攝影

投票率

延伸閱讀

台南400校園響應 4校「舞光肆射」聯展200名學生舞出青春

國際媒體肯定！「台南觀光」獲CNN評為2024最佳參訪地之一

台南2國中生奪國際科奧金牌 黃偉哲表揚贈獎狀

台南燈會獲選全球2024年4大亮點活動 黃偉哲：莫大的肯定

相關新聞

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

台南市晴朗好天氣，8時開始投票，不少投開票所外已大排長龍，台南市長黃偉哲也排隊投票，黃偉哲請市民積極履行公民義務；台南市...

改善吃飯攪沙 濁水溪防治揚塵見效

雲林縣濁水溪揚塵自2018年開始展開跨部會與地方聯手防治，透過噴灑三仙膠、鋪設文蛤殼、霧砲除塵等多管齊下，去年揚塵事件降...

台南新營 將增2大型停車場

台南市新營區人口近7.5萬人，是溪北區的行政中心，民眾常為停車問題困擾，市府除祭出停車格收費，也將再開闢2座大型停車場，...

嘉市5項新福利 助攻生育率

因應晚婚少子化，嘉義市政府新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠昨天上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢等人公...

阿里山多處景點 河津櫻盛放

嘉義縣阿里山賞櫻季前奏開始，繼台18阿里山公路沿線緋寒櫻盛開，目前河津櫻也接棒綻放，賞櫻景點有梅山鄉太和樟樹湖及迷糊步道...

台南財稅局新化分局 徒步區改善

台南市政府財稅局新化分局辦公廳舍周邊環境發展快速，但早期電箱、公車站牌等規畫不佳，且長期遭車輛違停占用，更有人車爭道疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。