投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

台南市晴朗好天氣，8時開始投票，不少投開票所外已大排長龍，台南市長黃偉哲也排隊投票，黃偉哲請市民積極履行公民義務；台南市選委會上午接獲安南區713投開票所，有80歲男子攜帶手機入內講電話，經工作人員制止不聽，違反相關規定將依法裁處。

黃偉哲表示，民主得來不易，投票是每位公民的義務與權利，也是民主社會的具體展現，台南市今天天氣很好，對提高投票率有正向幫助，鼓勵民眾踴躍行使公民權，用神聖的一票共同實踐國家的民主建設，為國家和社會發展做出明智的選擇，期盼今天各地投票所都運作順暢，保障選舉的公平公正。

台南市共設1548個投開票所，較2022九合一大選1540個增加8個投開票所，永康區、安南區為最大票倉，投開票所選舉人最多的是東區崇學國小2018人，最少的是龍崎區大溪清水宮137人。不少投開票所一早大排長龍，不少人趁著好天氣，全家一起出門投票後，就要外出去旅遊，上午10時整體投票情形大致順暢。

台南市選委會上午接獲安南區投票所，有80歲男性民眾攜帶手機入內，遭工作人員發現，將蒐集相關事證，提請監察小組會議議決後，陳報委員會議，依法裁罰。選委會說，如攜帶未關閉電源之手機進入投票所，會處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾注意手機必須關機，才能帶入投票所。