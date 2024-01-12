嘉市民主之夜 激情過後瞬間回復平靜 展現民主風範

嘉義市中央噴水池圓環是民主聖地地標，依傳統選舉投票前夕，舉辦選前之夜，今晚也不例外，藍綠白陣營各自出動大小型卡車、宣傳車，動員群眾遊行，比氣勢、拚人氣，現場音浪聲震耳欲聾，群眾隨著音樂搖擺，有如嘉年華會，晚上10點一到，隨著市選委會宣活動結束，各政黨也瞬間關閉音樂，群眾逐漸散去，顯現嘉義市民主風範。

嘉義市選委會上月召集各政黨及候選人協調，今晚6點到10點，在中山路封街交通管制，舉行選前之夜遊行，總統選舉藍綠白都參加，6名立委候選人，只有雙語無法黨林智勳不參加。

晚上6點不到來自四面八方的民眾逐漸聚集，也各自找到支持的陣營位置，藍綠白宣傳車陸續到場，圍著民主聖地地標中央噴水圓環在警方的戒備下各自以最強陣勢尬場，氣氛強強滾，在15度低溫也不減熱情。