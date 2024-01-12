嘉市民主嘉年華激戰逾半小時平和落幕 警方驅離3架無人機
總統、立委選前之夜，嘉義市民主嘉年華藍綠白等各陣營，在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，藍綠陣營各占據圓環南北兩側，以大分貝播音器吶喊，群眾舞動旗子尬場，雙方激戰逾半小時，到晚間10點，資深選監小組委員陳錦棟，手拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動， 群眾才停止，選戰平和落幕，展現民主君子之爭良好風度。
民主嘉年華遊行禁止空拍機，警方用干擾長槍，驅離上空3架無人機，在圓環旁土銀4樓戰情中心、地檢署主任檢察官謝雯璣、市警局長陳炯旭、市選委會主委陳永豐坐鎮，觀看現場即時影像監視錄影畫面，未發現違法脫序行為，民主嘉年華遊行湧入逾萬群眾，熱鬧滾滾。
晚間10點競選活動時間到， 資深選監小組委員陳錦棟，手拿麥克風播音，放送4個8千瓦大功率喇叭，超大音波壓制樓下各陣營喇叭聲響，喊2次請大家停止競選活動，大家才停止，群眾逐漸散去，執勤警消鬆了一口氣，許多首次參加民主嘉年華、接受民主洗禮的年輕人說，嘉義真是民主聖地，大家激情亢奮，不會發生衝突。
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