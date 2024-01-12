嘉市民主嘉年華激戰逾半小時平和落幕 警方驅離3架無人機

總統、立委選前之夜，嘉義市民主嘉年華藍綠白等各陣營，在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，藍綠陣營各占據圓環南北兩側，以大分貝播音器吶喊，群眾舞動旗子尬場，雙方激戰逾半小時，到晚間10點，資深選監小組委員陳錦棟，手拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動， 群眾才停止，選戰平和落幕，展現民主君子之爭良好風度。

民主嘉年華遊行禁止空拍機，警方用干擾長槍，驅離上空3架無人機，在圓環旁土銀4樓戰情中心、地檢署主任檢察官謝雯璣、市警局長陳炯旭、市選委會主委陳永豐坐鎮，觀看現場即時影像監視錄影畫面，未發現違法脫序行為，民主嘉年華遊行湧入逾萬群眾，熱鬧滾滾。