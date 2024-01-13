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台南新營 將增2大型停車場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，最快明年動工。記者莊曜聰／攝影
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，最快明年動工。記者莊曜聰／攝影

台南市新營區人口近7.5萬人，是溪北區的行政中心，民眾常為停車問題困擾，市府除祭出停車格收費，也將再開闢2座大型停車場，其中一處鄰近新營火車站，今年9月啟用後可再增70個停車位。另人口數最多的新東里，原平面停車場將斥資4.3億元升級為立體停車場，目前正招標中，最快明年動工，完工後停車格可從72個增加至211個。

截至去年12月底，新東里設籍人口8553人，是新營區23個里中人數最多者，也是最稠密的住宅區，有市府單位、國中小等，距離火車站不遠，居民停車需求日增，在中央及地方民代爭取下，將投入約4.3億經費，改建東興路衛生局辦公室旁的平面停車場。

南市府交通局指出，原有平面「停5」停車場可提供72個汽車停車位，未來將改建爲新東立體停車場，規畫為4層樓建築，車位也將擴增到211個，除了改善停車空間，一樓將會設計成商場，帶動經濟，預計2月進行招標事宜，最快明年動工。

另外，市府交通局向台鐵公司承租三民路8巷的閒置土地，要闢建公有路外停車場，目前此案雙方已完成契約簽訂，近期啟動規畫設計及工程發包，全案預計在今年第3季能完工，約可再增加汽車70格位，機車格位則配合空間再調整增設。

停車場 火車站 車位

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