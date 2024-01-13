嘉市5項新福利 助攻生育率

因應晚婚少子化，嘉義市政府新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠昨天上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢等人公布5項新政福利，鼓勵適婚年輕男女早日結婚、生育。

黃敏惠宣布5項婦幼健康補助方案，感謝議會支持預算：孕婦產前檢查最高補助3500元；育齡女癌友凍卵補助3萬5000元、男癌友凍精補助8000元；新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元；提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗；補助孕婦乘車券4500元，減輕家庭負擔、孕育健康下一代。

女性晚婚遲育，生育年齡升高，準媽媽孕程及生產風險增加，鼓勵風險較高孕婦接受產前遺傳檢查，降低補助年齡至30歲以上孕婦，最高補助3500元。「新生兒篩檢」國健署補助21項檢查，每年全國約發現3000多個先天性代謝異常個案，須及早治療，市府加碼補助1000元，提供10項罕病自費篩檢。

市府補助弱勢嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，提升幼兒免疫力，降低感染風險，補助對象低收、中低收及罕見疾病嬰幼兒；媽媽從懷孕就可領取車資補貼乘車券，補助從2800元提高到4500元，每趟次最高補助100元提高到150元，使用期限延長到產後3個月。

生育年齡男女罹癌，面臨化療或放療醫治和生育兩難，先凍卵凍精保存，抗癌保有生育機會。首創「育齡癌友好孕補助計畫」，生殖機構不限嘉市院所、補助費全國最高，女性補助取卵療程費及第一年保管費3萬5000元，男性補助取精療程費及第一年保管費8000元，設籍嘉市、醫師診斷評估適合凍卵凍精者都可申請。寶寶出生到3歲前，安排「幼兒專責醫師」為寶寶量身打造個人化健康管理，定期檢視發育與行為發展。