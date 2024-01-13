改善吃飯攪沙 濁水溪防治揚塵見效

雲林縣濁水溪揚塵自2018年開始展開跨部會與地方聯手防治，透過噴灑三仙膠、鋪設文蛤殼、霧砲除塵等多管齊下，去年揚塵事件降至5天，比2017年減少54天，裸露地面積也減少933公頃，展現成效。西螺鎮民表示，近來「吃飯攪沙」的情況確實改善許多，希望政府繼續努力。

雲林縣環保局空噪科長吳其臻表示，統計2017年至2023年，雲林縣已完成61所國民小學、658間教室裝設新風換氣系統，環境清理洗街15萬公里、霧砲除塵作業及三仙膠噴灑722公頃、文蛤殼鋪設30.5公頃等措施。

吳其臻說，揚塵事件日由2017年59天降至2023年5天，降低9成以上揚塵，裸露地面積也從1500公頃減至567公頃，減少933公頃，改善達62%，並營造4公頃鳥類復育棲地，已發現超過245餘種鳥類。

雲林縣環保局長張喬維表示，中央、地方合作防治揚塵，縣府也在2022年獲TSAA台灣永續行動獎金獎及國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎肯定，目前行政院持續推動第三期防治方案，未來三年將投入逾8億元，透過長效型防塵、營造韌性河川環境及強化應變機制，再降低揚塵次數。

西螺鎮蕭姓鎮民表示，近來揚塵有改善，「吃飯攪沙」的情況確實改善許多，至少風飛沙的天數減少，冬天的生活品質略有改善。

水利署第四河川分署長李友平指出，為防治揚塵，水利署多管齊下，6年來，在濁水溪沿線種植防洪林帶長達20公里，面積約100公頃，植栽約21萬株。另在冬季揚塵嚴重，主因之一是承租河床的瓜農翻土，四河分署也與瓜農達成共識，不要在風大時翻土，也要求瓜農須負土地揚塵防治責任，若鋪設河床的稻草蓆爛掉要換新，沒做到的瓜農就不再續約承租。

李友平說，接下來會要求濁水溪外的農地、裸露地也要防治，相信屆時揚塵改善會更明顯。