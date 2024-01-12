選前最後一天上午！高鐵雲林站尚未見明顯返鄉人潮

2024總統、立委選舉明天投票，高鐵雲林站今天上午尚未出現明顯返鄉投票人潮，尋求連任的雲林縣第一選區立委蘇治芬、第二選區立委劉建國展現山海團結氣勢，中午到高鐵站迎接返鄉投票民眾，也呼籲尚未返鄉的雲林鄉親趕快回家投票。

過去每逢大選，高鐵雲林站的返鄉人潮多到需要出動警察疏導交通，但今天上午尚未出現明顯返鄉人潮，站方表示，截至中午抵達雲林站的乘客量與一般小周末相差不多，可能要觀察傍晚是否有返鄉潮出現。

蘇治芬、劉建國今天中午展現山海團結氣勢，兩人一同到德興宮參拜，隨即到高鐵雲林站迎接返鄉人潮，蘇治芬表示，雲林縣有三成旅外鄉親與學子，可預期會有返鄉潮出現。

她呼籲返鄉的年輕人要記得，國家未來要交棒給年輕人，年輕人要扛起這個世代的使命，台灣的民主世代不能走回頭路，明天是台灣最重要的日子，希望年輕人勇敢地投下智慧的選票，在重要關鍵時刻，一定要運用手上的選票，展現人民的力量，保護台灣。

劉建國表示，台灣要走向和平，一定要旅外的每一票都投下去，呼籲旅外的雲林子弟要盡快返鄉投票，讓每一票都能發揮最大價值。