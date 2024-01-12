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選前最後一天上午！高鐵雲林站尚未見明顯返鄉人潮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
高鐵雲林站今天上午並未出現明顯返鄉人潮。記者陳雅玲／攝影
高鐵雲林站今天上午並未出現明顯返鄉人潮。記者陳雅玲／攝影

2024總統、立委選舉明天投票，高鐵雲林站今天上午尚未出現明顯返鄉投票人潮，尋求連任的雲林縣第一選區立委蘇治芬、第二選區立委劉建國展現山海團結氣勢，中午到高鐵站迎接返鄉投票民眾，也呼籲尚未返鄉的雲林鄉親趕快回家投票。

過去每逢大選，高鐵雲林站的返鄉人潮多到需要出動警察疏導交通，但今天上午尚未出現明顯返鄉人潮，站方表示，截至中午抵達雲林站的乘客量與一般小周末相差不多，可能要觀察傍晚是否有返鄉潮出現。

蘇治芬、劉建國今天中午展現山海團結氣勢，兩人一同到德興宮參拜，隨即到高鐵雲林站迎接返鄉人潮，蘇治芬表示，雲林縣有三成旅外鄉親與學子，可預期會有返鄉潮出現。

她呼籲返鄉的年輕人要記得，國家未來要交棒給年輕人，年輕人要扛起這個世代的使命，台灣的民主世代不能走回頭路，明天是台灣最重要的日子，希望年輕人勇敢地投下智慧的選票，在重要關鍵時刻，一定要運用手上的選票，展現人民的力量，保護台灣。

劉建國表示，台灣要走向和平，一定要旅外的每一票都投下去，呼籲旅外的雲林子弟要盡快返鄉投票，讓每一票都能發揮最大價值。

高鐵雲林站今天上午並未出現明顯返鄉人潮。記者陳雅玲／攝影
高鐵雲林站今天上午並未出現明顯返鄉人潮。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬（右）與第二選區立委劉建國（左）今天到高鐵雲林站迎接返鄉民眾。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬（右）與第二選區立委劉建國（左）今天到高鐵雲林站迎接返鄉民眾。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬與第二選區立委劉建國競選團隊今天到高鐵雲林站迎接返鄉民眾。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬與第二選區立委劉建國競選團隊今天到高鐵雲林站迎接返鄉民眾。記者陳雅玲／攝影

雲林 投票 高鐵

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