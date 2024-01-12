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台南新營停車塲平面「升級」立體 增3倍車位拚明年動工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，1樓還能規劃做商場。記者莊曜聰／攝影
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，1樓還能規劃做商場。記者莊曜聰／攝影

台南市新營區人口近7.5萬人，是溪北地區的行政中心，以往停車問題困擾民眾，繼日前停車格部分收費讓一位難求狀況緩解外，接下來市府將再開闢2座大型停車場，其中一處鄰近新營火車站，今年9月啟用後可再增70個停車位，另人口數最多的新東里，原平面停車塲將「升級」變立體，目前正在招標，最快明年動工，完工後可停超過200部車。

截至去年12月底，新東里設籍人口8553人，是新營區23個里中人數最多者，也是最稠密的住宅區，有市府單位、國中小等，距離火車站不遠，居民停車需求日增，在中央及地方民代爭取下，將投入約4.3億經費，改建東興路衛生局辦公室旁的平面停車場。

南市府交通局指出，原有平面「停5」停車場可提供72個汽車停車位，未來將改建爲新東立體停車場，規劃為4層樓建築，車位也將擴增到211個，除了改善停車空間，一樓還可做多功能使用，將會設計成商場，還能帶動附近經濟活動，預計2月進行招標事宜，最快明年動工。

另外市府交通局向台鐵公司承租三民路8巷的閒置土地，要闢建公有路外停車場，目前此案雙方已完成契約簽訂，近期啟動規劃設計及工程發包，全案預計在今年第3季能完工，約可再增加汽車70格位，機車格位則配合空間再調整增設，可紓解新營火車站周邊停車問題。

當地居民指出，新營區不只當地民眾，外來洽公辦事的人也不少，停車格收費能解決占用問題，加上收費時間縮短對居民也有好處，希望停車場能盡速完工，讓生活更便利。

台南市政府向台鐵租下閒置土地，將在新營火車站旁設置平面停車場，最快9月啟用，再增70個車位。記者莊曜聰／攝影
台南市政府向台鐵租下閒置土地，將在新營火車站旁設置平面停車場，最快9月啟用，再增70個車位。記者莊曜聰／攝影
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，最快明年動工。記者莊曜聰／攝影
台南市新營區東興路旁平面停車塲將「升級」為立體，原有70個車位可增加3倍，最快明年動工。記者莊曜聰／攝影

停車場 火車站 車位

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