台南400校園響應 4校「舞光肆射」聯展200名學生舞出青春

台南4校舞蹈藝才班舞蹈聯合展，堪稱台南舞蹈教育一大盛事，今年響應台南400，以「舞光肆射」為主題，19、20日將在台南文化中心演藝廳登場，邀請民眾前往欣賞；今天各校舞者也在永華市政中心2樓中庭快閃大秀舞技，為活動暖身，台南市長黃偉哲也出席為大家加油打氣。

教育局表示，台南的藝術教育風氣鼎盛，而表演藝術除了中學必修課程外，許多國小也將藝術領域進行音樂、視覺及表演藝術分科教學，並在校內外積極舉辦藝術相關成果發表會，提供學子展演的舞台，落實多元的藝術學習及美感經驗的累積。

台南市舞蹈藝才班舞蹈聯合展由中山國中、永仁高中國中部、進學國小及永康復興國小等4校、約200名學生演出，連續2場次共表演24齣舞碼，每校從準備2至3齣舞碼增至5至6齣，學生練習過程也相當艱辛。

其中，永仁高中國中部以「台南400-城城記憶」為舞劇主題，赤崁樓地道為背景，改寫「愛麗絲夢遊仙境」，融入台南古今主要族群及重要歷史事件等元素，透過現代、芭蕾、古典、民俗、創造性舞蹈即興等類型，舞出劇中小女孩象徵成長中有著無限未來的「台南」。